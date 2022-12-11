«مهيب» ينتزع لقب «القرهود للسرعة» في ميدان

انتزع المهر «مهيب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، لقب بطولة «القرهود للسرعة» لمسافة 1200 متر رملي، التي جرت أول من أمس، في الشوط الخامس والرئيس من الأمسية الخامسة في سباقات مضمار ميدان العالمي لموسمه الجديد 2022-2023.

وتضمن السباق الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل، سبعة أشواط أقيمت جميعها على المسارات الرملية لمضمار ميدان، ورعتها «موانئ دبي العالمية»، بإجمالي جوائز بلغ 683 ألفاً و500 درهم، نافس على ألقابها 69 من صفوة الجياد المحلية والدولية.

وحفل السباق بتألق شعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتحقيق الجياد المملوكة لسموه والقميص الأصفر لفرسان الفريق، أربعة انتصارات، ثلاثة منها بإشراف المدرب ماكيل كوستا، فبجانب الشوط الرئيس المتوج به «مهيب»، نجح زميله في الإسطبل «سيوف» بقيادة الفارس دين أونيل في التتويج ببطولة «مردف ستيكس» التي جرت في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وبلغت جوائزها 120 ألف درهم، وسبقت بانتزاع الجواد «تهديد» بقيادة الفارس أونيل لقب الشوط الثالث «ميناء الحمرية» لخيول فئة «هانديكاب» لمسافة 1600 متر، وجوائز بلغت 95 ألف درهم، ومضاعفة المهر «سياسي» بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس إكزافير بزاني غلة انتصارات الشعار الأصفر بالظفر بلقب الشوط الرابع «ميناء راشد» الذي جرى لمسافة 1900 متر، بجوائز بلغت 82.5 ألف درهم.

ونجح الفارس راي داوسون في قيادة «مهيب» للبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة في الشوط الرئيس الذي خصص لخيول فئة «ليستد» بجوائز بلغت 132 ألف درهم، قبل إطلاق العنان للمهر البالغ من العمر أربع سنوات في المراحل الأخيرة نحو القبض على الصدارة وانتزاع الفوز بلقب بطولة «القرهود للسرعة»، بزمن بلغ دقيقة و10 ثوانٍ و93 جزءاً من الثانية، بفارق 1.5 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «توز» بشعار إسطبلات «داكي» وإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس ريتشارد مولن، وحل ثالثاً الجواد «مترفع» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة الفارس أنطونيو فريزو.