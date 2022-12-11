محمد صلاح يقود ليفربول في تحدي ليون بكأس سوبر دبي

تقام عند السادسة من مساء اليوم، مباراة ليفربول الإنجليزي وليون الفرنسي في ثاني أيام كأس سوبر دبي 2022 المقامة في استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وسيخوض الفريق الإنجليزي العريق مباراة ثانية في كأس سوبر دبي أمام ميلان 16 الجاري، في إطار تحضيراته للفترة المقبلة، قبل أن يلتقي مانشستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 22 الجاري.

وحتى مساء أول من أمس أعلنت الشركة المنظمة لبطولة كأس سوبر دبي 2022 بيع ما يقارب من 80٪ من تذاكر مباراتي ليفربول في البطولة أمام ليون وميلان، وهو ما يؤكد شعبية الفريق الكبير بنجومه في الإمارات، وفي تقرير تحت عنوان «يوم جديد في دبي تحت أشعة الشمس» نشر حساب النادي فيديو ظهر فيه اللاعبون وهم يتدربون خلال الفترة الصباحية بدبي.

وكانت بطولة كأس سوبر دبي 2022 قد انطلقت بمباراة الأرسنال وليون الخميس وانتهت بفوز أرسنال بثلاثية نظيفة ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة، إضافة إلى الفوز بركلات الجزاء عقب المباراة ليحصد نقطة إضافية طبقاً لشروط البطولة، ويصل إلى أربع نقاط.

وكانت اللجنة المنظمة قد استحدثت نظاماً خاصاً للبطولة بسبب عدم خوض الفرق لثلاث مباريات حيث لن يتقابل أرسنال مع ليفربول وميلان مع ليون، وعليه قررت اللجنة المنظمة اعتماد نظام ركلات الجزاء بعد المباراة لاحتساب بطل البطولة.

من جانب آخر، كشف نجم ليفربول محمد صلاح وهداف الدوري الإنجليزي عن مهارة جديدة له أثناء وجوده في دبي على هامش بطولة كأس سوبر دبي 2022 وهي لعبة البادل تنس حيث نشر حساب ليفربول الرسمي عبر موقع «تويتر» فيديو جمعه مع النجم الإسباني الكانتارا، والمدرب الألماني كلوب، والمدرب المساعد للفريق بيب ليندرز، وهم يتدربون بلعبة البادل تنس قبل مباراة ليون الودية اليوم الأحد في أول مباراة لليفربول في كأس سوبر دبي الدولية.

وظهر في الفيديو تحدٍ جمع محمد صلاح، إلى جانب تياغو الكانتارا، وفي الفريق المقابل ظهر كلوب وبيب ليندرز، وظهر محمد صلاح بمستوى متميز في لعبة البادل، وحاول الفوز على مدربيه، ويأتي هذا التدريب في وقت يخوض فيه فريق ليفربول معسكره الإعدادي في دبي والمشاركة في كأس سوبر دبي ومواجهة أولمبيك ليون وإيه سي ميلان.

من جانب آخر، أكد مدرب الفريق يورغن كلوب لموقع ليفربول الرسمي، أن اللاعب لويس دياز سيخضع لمزيد من الفحوص حول مشكلة ظهرت في التدريبات خلال معسكر الفريق في دبي، ويبدو أن اللاعب تعرض إلى إصابة قد تمنع ظهوره في مباريات الفريق خلال بطولة كأس سوبر دبي 2022، بعد أن كان اللاعب قد غاب فترة عن الفريق بسبب الإصابة أيضاً.

ونشر حساب النادي أيضاً فيديو خاصاً بكأس سوبر دبي 2022 ظهر فيها لاعبو الفريق فيرمينو وكوستاس وهم يدعون جمهور ليفربول إلى الحضور للمباراة في استاد آل مكتوم بنادي النصر ومشاهدة اللاعبين في مباراة اليوم أمام ليون الفرنسي ودعوهم إلى الحصول على تذاكر المباراة من خلال لينك حجز التذاكر.

جدول مباريات البطولة

أرسنال – ليون (0:3)

ليفربول – ليون (11– 12–2022)

أرسنال – ميلان (13-12-2022)

ليفربول – ميلان (16-12-2022)