عودة مهاجم برشلونة ومدافع ريال مدريد لمنتخب إسبانيا

كشف مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي الجمعة عن أول قائمة لمنتخب بلاده منذ تتويجه بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026، وضمت 22 لاعبا من المتوجين بالمونديال الأميركي الشمالي إلى جانب أسماء جديدة عدة.

وجاء إعلان دي لا فوينتي عن القائمة التي تستعد للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية، في مقطع فيديو صُوِّر في مدينة سبتة في وقت سابق من الأسبوع.

واستدعى المدرب معظم اللاعبين الذين أهدوا "لا روخا" النجمة العالمية الثانية هذا الصيف، باستثناء ظهير أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي الذي اعتزل دوليا، وحارس مرمى برشلونة جوان غارسيا المصاب في ركبته اليمنى.

وشهدت القائمة استدعاء لاعبَين للمرة الأولى، هما حارس مرمى إنتر ميلان جوسيب مارتينيس ومهاجم إسبانيول روبرتو فرنانديس.

كما عاد إلى التشكيلة كل من لاعب الوسط المهاجم لبرشلونة فيرمين لوبيس ومدافع ريال مدريد دين هاوسن، بعد غيابهما عن مونديال 2026، الأول بسبب الإصابة، والثاني عقب نهاية موسم صعبة مع ناديه.

وستواجه إسبانيا كلا من إنكلترا على ملعب ويمبلي في 26 سبتمبر، وكرواتيا مرتين في 29 منه في إشبيلية والسادس من أكتوبر المقبل في سبليت، إضافة إلى مواجهة تشيكيا في الثالث من الشهر المقبل في أوفييدو ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول.

تشكيلة المنتخب الإسباني

- حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي)، جوسيب مارتينيس (إنتر ميلان الإيطالي).

- المدافعون: بيدرو بورو (توتنهام الإنكليزي)، مارك كوكوريا ودين هاوسن (ريال مدريد)، أليخاندرو غريمالدو ومارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، باو كوبارسي وإريك غارسيا (برشلونة)، إيميريك لابورت (أتلتيك بلباو).

- لاعبو الوسط: مارتين سوبيميندي وميكل ميرينو (أرسنال الإنجليزي)، فيرمين لوبيس وبيدري ورودري (برشلونة)، أليكس بايينا (أتلتيكو مدريد)، فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي).

- المهاجمون: ييريمي بينو (كريستال بالاس الإنجليزي)، فيكتور مونيوس (ليفربول الإنجليزي)، ميكل أويارسابال (ريال سوسييداد)، داني أولمو ولامين جمال (برشلونة)، فيران توريس (باريس سان جرمان)، روبرتو فرنانديس (إسبانيول)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو).