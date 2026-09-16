أرسنال يراقب جوهرة ليفربول.. نغوموها يدخل الحسابات بعد تعثر صفقتي فينيسيوس وألفاريز

يستعد أرسنال للتحرك من أجل التعاقد مع جناح ليفربول الشاب ريو نغوموها، في صفقة مفاجئة محتملة، بعدما تعثرت محاولات النادي اللندني لضم البرازيلي فينيسيوس جونيور والأرجنتيني جوليان ألفاريز، وفقاً لما أوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن أرسنال يراقب نغوموها، البالغ من العمر 18 عاماً، بناءً على تقارير من صحيفة "ذا أتلتيك"، في ظل رغبة النادي في تدعيم خياراته الهجومية. وشارك اللاعب في 22 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما حصل مؤخراً على فرصة مع منتخب إنجلترا في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم.

ويرتبط نغوموها بعقد مع ليفربول حتى عام 2028، فيما يسعى النادي إلى تمديد عقده لفترة أطول، خاصة بعد المستويات التي قدمها اللاعب منذ تصعيده إلى الفريق الأول. وسجل الجناح الشاب هدفين مع ليفربول، وكان ضمن التشكيلة الأساسية في الفوز على أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، حيث لفت الأنظار بقدرته على المراوغة والتحرك الهجومي.

وبحسب "ذا صن"، قد تتأثر فرص نغوموها في المشاركة بصورة أكبر مع وصول الجناح الفرنسي برادلي باركولا من باريس سان جيرمان مقابل نحو 123 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب وجود أكثر من خيار في الخط الهجومي لليفربول. ومع ذلك، لا توجد مؤشرات على رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي في الوقت الحالي.

ويأتي اهتمام أرسنال بنغوموها في ظل رحيل البرازيلي غابرييل مارتينيلي إلى الهلال، بينما لم يتمكن النادي اللندني، وفقاً للتقارير، من حسم صفقتي فينيسيوس جونيور وألفاريز، ما دفعه إلى مراقبة خيارات أخرى لتعزيز هجومه.