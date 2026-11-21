أعطى جناح أرسنال، اليوناني خريستوس تزوليس، إشارة مبكرة إلى عودته من الإصابة، حين اختار نفسه قائداً لفريقه في لعبة «فانتازي الدوري الإنجليزي» قبل مواجهة ليفربول في الأول من نوفمبر، ثم ظهر بالفعل في التشكيلة الأساسية التي فازت بهدف دون رد على ملعب «أنفيلد».

وذكرت شبكة «تي إن تي سبورتس» أن تزوليس غاب عن المباريات الست السابقة بسبب الإصابة، ما جعل اختياره لنفسه لافتاً قبل إعلان التشكيلة، إذ يضاعف اللاعب المختار قائداً في اللعبة رصيد النقاط الذي يحققه بناءً على أدائه في المباراة.

وأكد مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، الجمعة، أن النادي اتخذ إجراءات للحد من تسرب أخبار التشكيلة عبر اللعبة، موضحاً أن سرية الاختيارات مسألة تتعلق بالثقة داخل الفريق، فيما أفاد موقع «ذا فولس ناين» بأن المدرب طلب من لاعبيه ألّا يختاروا أنفسهم في فرقهم الافتراضية.

وسبق لتزوليس أن تحدث عن متابعته للعبة بعد الفوز على كوفنتري، حين حسب حصيلته من التمريرة الحاسمة ونظافة الشباك ودقائق اللعب، وذكر أنه منح نفسه شارة القيادة في تلك الجولة أيضاً.

وواجه تشيلسي موقفاً مشابهاً قبل مباراته أمام توتنهام، حين استبعدت حسابات مرتبطة بأفراد من طاقم النادي المهاجم البرازيلي جواو بيدرو من فرقها في «فانتازي»، قبل إعلان غيابه بسبب الإصابة.