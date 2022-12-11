الظفرة يستقبل النصر.. وكلاسيكو بين شباب الأهلي والجزيرة

سيكون استاد حمدان بن زايد عند الساعة 04:45 من عصر اليوم مسرحاً لمواجهة الظفرة وضيفه النصر، فيما يستقبل شباب الأهلي في الساعة 07:30 مساءً ضيفه الجزيرة ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) لكرة القدم في مواجهتين تسعى من خلالها الفرق الأربعة لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من المهمة قبل مباراة الإياب التي تقام يوم الخميس المقبل.

وتتنافس ثمانية أندية على حجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي، للاقتراب أكثر من حلم التتويج بالكأس، وتوجد خمسة أندية، سبق لها الفوز بلقب البطولة، في منافسات دور ربع النهائي، وهي: شباب الأهلي «الأكثر تتويجا بخمس مرات»، والعين والوحدة والنصر، الذين توجوا باللقب مرتين، ولقب وحيد للجزيرة، بينما يحلم كل من الشارقة والظفرة وخورفكان بالحصول على اللقب الأول.

وفي اللقاء الأول، بين الظفرة والنصر تلوح في الأفق مواجهة الموسم الماضي في البطولة ذاتها والتي أقيمت ضمن الأدوار الإقصائية وانتهت بتفوّق «العميد» 3-1 في مجموع المباراتين، وهي مواجهة من ضمن تسعة لقاءات سابقة جمعت بين الطرفين، ويتفوّق «الأزرق» بـخمس انتصارات مقابل فوزين للظفرة بينما حسم التعادل نتيجة مناسبتين.

وفي المواجهة الثانية، يستدرج شباب الأهلي ضيفه الجزيرة في مواجهة يأمل من خلالها صاحب الأرض ووصيف النسخة السابقة والفريق الأكثر تتويجاً باللقب في خمس مناسبات سابقة بأن يضع قدماً في نصف النهائي قبل لقاء الإياب الذي يجمع بين الفريقين يوم الخميس المقبل.

ويتسلح «فرسان دبي» بالأرقام التاريخية، إذ لم يسبق له الخسارة في مواجهة الجزيرة بملعبه، وخلال سبع مواجهات سابقة جمعت الفريقين فاز في أربع مواجهات وتعادل في مباراتين بينما خسر في لقاء وحيد كان خارج ملعبه.

وفي المقابل، يطمح «فخر أبوظبي» في تحقيق فوز مريح يساعده في خوض لقاء الإياب بأريحية أكثر.

مباريات اليوم

الظفرة - الوصل 16:45

شباب الأهلي - الجزيرة 19:30