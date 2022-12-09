38 ميدالية إماراتية في «آسيوية القوة البدنية»

أحرز المنتخب الوطني 38 ميدالية ملونة في ختام منافسات بطولة آسيا للقوة البدنية، التي استضافها نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة لاعبي ولاعبات 29 دولة، وتنوعت الميداليات بين 16 ذهبية، و8 فضيات و14 برونزية، كما حقق أرقاماً آسيوية جديدة في 10 رفعات، وآخر عالمي.

وفي أبرز النتائج، حقق لاعب المنتخب حمد العجمي، أربع ميداليات بواقع ذهبيتين في وزن 120 كيلوغراماً في السكوات والمجموع العام، إضافة إلى فضيتين في البرنش بريس والديدليفت.

وقال العجمي لـ«الإمارات اليوم»: «أعتز بما تم تحقيقه في البطولة الحالية، وتمنيت لو أني أحرزت الميدالية الذهبية في جميع الرفعات، وتعزيز الرقم القياسي المسجل باسمي، لولا أنني شاركت في البطولة وأنا أعاني وعكة صحية، تعرضت لها أثناء المنافسات، لكني قررت أن أشارك، لكيلا يخسر المنتخب الميداليات، وبالفعل ضغطت على نفسي، وحققت أربع ميداليات، وأشكر القائمين على البطولة لتسهيل مشاركتي في المنافسات».