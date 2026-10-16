بن هويدن: 29 ميدالية «عربية» كشفت عن مواهب منتخب الجودو

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو رئيس لجنة الأندية والأكاديميات، عيسى بن هويدن، أن حصيلة المنتخب الوطني، البالغة 29 ميدالية في البطولة العربية للجودو للشباب والناشئين، التي أُقيمت في الكويت، تعكس نجاح جهود اكتشاف المواهب وصقل قدراتها، والتعاون بين الاتحاد والأندية والأجهزة الفنية في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة دولياً.

وقال بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «إن لاعبي ولاعبات المنتخب قدموا مستويات فنية مميّزة، تُوِّجت بإحراز تسع ذهبيات و10 فضيات و10 برونزيات»، مؤكداً «أن النتائج تعكس التطور المتواصل للجودو الإماراتي»، وأضاف: «شهدت البطولة العربية والمشاركات الدولية السابقة تطوراً بارزاً في أداء لاعبينا، وأصبح لدينا عدد كبير من المواهب القادرة على المنافسة والصعود إلى منصات التتويج، بفضل العمل المشترك بين الاتحاد والأندية والأجهزة الفنية»، وتابع: «نعتز بالمستويات والنتائج التي حققها اللاعبون، وسنواصل دعمهم وتعزيز التعاون مع الأندية، باعتبارها شريكاً استراتيجياً في اكتشاف المواهب وتطوير قدراتها، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل الإمارات بصورة مشرفة».

وأشار بن هويدن إلى أن مكاسب المشاركة تتجاوز حصد الميداليات، لتشمل تطور المستوى الفني، والقدرة على المنافسة في مختلف الأوزان والفئات، مؤكداً أهمية تقييم النتائج، والاستفادة من الخبرات المكتسبة في المشاركات الخارجية، وتعزيز الجوانب الإيجابية، بما يدعم مسيرة إعداد اللاعبين، ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع لتحقيق الإنجازات الدولية.