قمة بين شباب الأهلي والوحدة في الكأس.. الحكم إسباني

تشهد مباريات دور الـ32 لكأس رئيس الدولة، مساء اليوم، ثلاث مواجهات مهمة، أبرزها لقاء القمة بين شباب الأهلي بقيادة المدرب البرتغالي جارديم، والوحدة بقيادة المدرب الإسباني خيمينيز عند الساعة 19:30 مساء على استاد راشد بنادي شباب الأهلي، وفي المباراة الثانية يستضيف الوصل مسافي عند الساعة 16:45 على استاد زعبيل بنادي الوصل، فيما يلتقي في المباراة الثالثة اتحاد كلباء مع الذيد عند الساعة 16:35 على استاد اتحاد كلباء.

وعيّن اتحاد كرة القدم طاقم تحكيم إسبانياً، بقيادة الحكم الدولي الإسباني جييرمو كوادرا فيرنانديز، لإدارة مباراة شباب الأهلي والوحدة، ويضم طاقم التحكيم كلاً من المساعدين راؤول كابانيرو وخوسيه انريكي، ويوسف الجسمي حكماً رابعاً، واغناسيو اجليسياس حكم فيديو، وأحمد النقبي حكم فيديو مساعداً. وانتهى آخر لقاء بين شباب الأهلي والوحدة بفوز شباب الأهلي 2-1 هذا الموسم، ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، وتتميز لقاءات الوحدة وشباب الأهلي دائماً بالقوة والندية، خصوصاً أنهما يجمعان في صفوفهما نخبة من أبرز اللاعبين

ويتطلع شباب الأهلي لتكرار سيناريو فوزه الأخير على الوحدة في الدوري في مباراة اليوم، خصوصاً أن شباب الأهلي يخوض المباراة وهو في صدارة ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن الوحدة، صاحب المركز الثاني في الترتيب بالرصيد ذاته.

ويأمل الوحدة أن تكون مباراة اليوم بوابته لتحقيق لقب الكأس الذي فقده في الموسم الماضي، إثر خسارته أمام الشارقة في المباراة النهائية بهدف سجله المهاجم الإسباني باكو الكأسي.

وأكد مدرب شباب الأهلي البرتغالي جارديم خلال المؤتمر صحافي جاهزية فريقه للمباراة، وأن تحضيراته مثالية بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن قرعة البطولة أوقعت فريقه أمام أحد الفرق القوية.

بدوره، أكد مدرب الوحدة الإسباني مانويل خيمينيز أن فريقه مستعد لمواجهة شباب الأهلي، مشيراً إلى أن الوحدة يواجه منافساً قوياً، لذلك فإن الفريق مطالب ببذل أقصى جهد.