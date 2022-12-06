غرامة مالية ضخمة على اتحاد كلباء لتسجيل لاعبين بمستندات "غير صحيحة"

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي معاقبة نادي اتحاد كلباء بتغريمه 500 الف درهم مع إلزامه بالسداد لتسجيل لاعبين دون السن القانون بمستندات غير صحيحة.

وذكر اتحاد الكرة في بيان صحافي على موقعه الرسمي على «توتي» أن «لجنة الانضباط قررت في الإحالة الواردة لها أصولًا من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ضد المشكو في حقه نادي اتحاد كلباء، والمتعلقة بتسجيل النادي لاعبين دون السن القانوني بمستندات غير صحيحة، حيثُ تم قبول الشكوى شكلًا، وفي الموضوع بمعاقبة المشكو في حقه نادي اتحاد كلباء بغرامه مالية قدرها خمسمائة ألف درهم مع إلزامه بسداد الرسوم».

واعتمدت لجنة الانضباط خسارة فريق سيتي لمباراته ضد نادي النصر في بطولة كأس رئيس الدولة بنتيجة ( 5 – 0 )، بسبب مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً.

ووجهت لجنة الانضباط عقوبة الإنذار لنادي الوحدة وتغريمه مبلغ وقدره 10 آلاف درهم، بسبب تعرض أحد منتسبيه عبدالباسط الحمادي عضو مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم بالنادي بالإساءة إلى اتحاد الكرة ولجانه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

دبي - الإمارات اليوم