ريال مدريد يسلم "يويفا" وثائق "قضية نيجريرا"

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تلقيه كمية كبيرة من الوثائق من نادي ريال مدريد تتعلق بالتحقيق الجاري بشأن نادي برشلونة في قضية خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (المعروفة باسم "قضية نيجريرا")، وذلك وفقاً لبيان أصدرته الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية عبر القنوات الرسمية.

وأضاف البيان، الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مفتشي الأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الأوروبي قد تسلموا هذه الوثائق أيضاً، وسيقومون بتحليلها كجزء من عملية المراجعة التي يجرونها.

وكان ريال مدريد قد أعد تقريراً شاملاً منذ أشهر يتضمن ملف قضية نيجريرا بالكامل، وسعى منذ فترة طويلة لدفع برشلونة لمواجهة عواقب دولية، نظراً لغياب تقدم ملموس على الصعيد المحلي.

ومن المتوقع أن يُختتم التحقيق في نهاية عام 2026، على أن تُعقد المحاكمة في العام التالي، وذلك بعد أن رفض القاضي المسؤول عن القضية طلب ريال مدريد (المدعوم من مكتب المدعي العام) بتمديد فترة التحقيق لستة أشهر أخرى.

لكن ريال مدريد تصالح مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وهو بصدد القيام بالمثل مع رابطة الأندية الأوروبية، كما شدد في جميع النقاشات على ضرورة معاقبة برشلونة من أجل مصلحة كرة القدم ومصداقية هذه الرياضة، والآن أصبحت الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، حيث يتعين عليه تقييم ما إذا كانت هناك أسس لفرض عقوبات بعد مراجعة وثائق ريال مدريد والحجج التي من المرجح أن يقدمها برشلونة.

وفتح مفتشو الأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ملف القضية في مارس 2023 بعد رصد مؤشرات على احتمال حدوث انتهاك لإطاره القانوني بسبب مدفوعات أُجريت لصالح خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، لكنهم قرروا تعليق الملف مؤقتاً بانتظار تطورات الإجراءات الجنائية في المحاكم الإسبانية العادية.

وجاء في بيان صادر عن ريال مدريد: "يرى نادي ريال مدريد أنه من الضروري، بمجرد حصول الاتحاد الأوروبي على هذه الوثائق، أن تتقدم التحقيقات بأسرع وقت ممكن حتى نهايتها الكاملة، وأن تتخذ الهيئات المختصة القرارات المناسبة بما يتوافق مع خطورة الوقائع المثبتة".

وأضاف البيان: "سيواصل نادينا التعاون بفاعلية مع الاتحاد الأوروبي واتخاذ كافة الإجراءات المتاحة له لتوضيح الحقائق التي يعتبرها منافية لمبادئ النزاهة والشفافية واللعب النظيف التي يجب أن تحكم كرة القدم الأوروبية".

وفي المقابل، قال برشلونة في بيان له: "لم يفتح الاتحاد الأوروبي أي إجراءات تأديبية جديدة ضد نادي برشلونة. فقد بدأت الإجراءات في عام 2023 بتعيين محققين اثنين، قاما منذ ذلك الحين بتنفيذ الإجراءات التي رأياها ضرورية".

وأضاف النادي: "لقد امتثل النادي دائماً لجميع طلباتهما". لم يتم فتح هذه الإجراءات مجددا لأنها لم تُغلق من الأساس.