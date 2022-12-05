الجزيرة والإمارات أول المتأهلين في «الكأس»

شهدت مباريات دور الــ32 لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023، التي انطلقت أمس، فوز الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على دبا الحصن المتصدر حالياً لدوري الدرجة الأولى خلال المباراة التي جمعتهما على استاد نادي دبا الحصن، وفي المباراة الثانية حقق فريق الإمارات فوزاً كبيراً على الرمس بخمسة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت على استاد نادي الإمارات.

وبهذا الفوز يكون كل من الجزيرة والإمارات أول المتأهلين إلى دور الـ16 في البطولة.

أنهى الجزيرة الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما علي مبخوت «3» وعمر تراوري «13»، فيما أضاف أشرف بن شرقي الهدف الثالث للجزيرة «70»، وقلص دبا الحصن في الشوط الثاني الفارق بهدفين عن طريق باولو هنريكي «57» و«82».

ورغم الخسارة إلا أن دبا الحصن قدم مباراة كبيرة وكان نداً قوياً للجزيرة.

ورغم أن الجزيرة أشرك مجموعة من لاعبيه الأساسيين إلا أنه عانى كثيراً خصوصاً في الشوط الثاني الذي كان خلاله دبا الحصن هو الأفضل، وكاد أن يعدل النتيجة بسبب بعض الأخطاء والهفوات الدفاعية لدفاع الجزيرة، بعدما استقبلت شباكه هدفين في هذا الشوط قبل أن ينجح فريق الجزيرة في المحافظة على النتيجة وينهى المباراة 3-2.

وأجرى مدرب الجزيرة تبدلات في الشوط الثاني في محاولة لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، إذ حل كل من زايد العامري ويوسف أيمن في مكان علي مبخوت وسيريرو.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على استاد نادي الإمارات حقق فريق الإمارات فوزاً كبيراً على الرمس بخماسية نظيفة، ونجح لاعب فريق «الصقور» دييغو فارياس في تسجيل سوبر هاتريك «15» و«33» و«44» و«89»، فيما سجل اندرسون كوستا الهدف الرابع «55».

مباريات اليوم

سيتي - النصر

ملعب النصر: 16:40

الفجيرة - حتا

استاد الفجيرة: 16:40

البطائح - الجزيرة الحمراء

استاد الشارقة: 16:40

3 مباريات في اليوم الثاني

تتواصل مباريات دور الـ32 في كأس رئيس الدولة، إذ ستقام اليوم ثلاث مواجهات يلتقي في الأولى فريق سيتي مع النصر عند الساعة 16:40 على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ويلتقي في المباراة الثانية في التوقيت ذاته الفجيرة مع حتا على استاد نادي الفجيرة، وتجمع المباراة الثالثة البطائح والجزيرة الحمراء على استاد نادي الشارقة عند الساعة 16:40.

ويسعى النصر لأن تكون مباراته مع فريق سيتي بوابته للعودة مجدداً للتتويج بلقب هذه البطولة للمرة الخامسة، بعدما توّج بها سابقاً أربع مرات في 1985 و1986 و1989 و2015.