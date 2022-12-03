«أبوظبي البحري» ينظم 3 بطولات احتفالاً بعيد الاتحاد

تشهد أبوظبي اليوم وغداً ثلاث بطولات مميزة ضمن الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ51، ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك من خلال انطلاق منافسات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية اليوم، وتنظيم الجولة الرابعة من سباق البوانيش الشراعية غداً والجولة الثانية من بطولة الإمارات للفورمولا4 غداً أيضاً على كاسر الأمواج في أبوظبي. وتنطلق اليوم ثانية جولات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، من خلال 11 فئة متنوعة.