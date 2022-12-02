شباب الأهلي يكسر حاجز 100 نقطة في سلة الظفرة

كسر حامل اللقب فريق السلة في نادي شباب الأهلي حاجز 100 نقطة، نحو تحقيق انتصاره العريض على ضيفه الظفرة بنتيجة (110-85)، أول من أمس، في الجولة التاسعة من الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام، التي سجلت فوز الوصل على مضيفه البطائح (92-85)، والشارقة على الوحدة (90-82) في المباراة التي أقيمت على صالة نادي الجزيرة.

وقفز الشارقة إلى صدارة الترتيب العام برصيد 15 نقطة، بفارق النقطة الواحدة عن شباب الأهلي في مركز الوصيف، مع مباراة أقل لـ«فرسان دبي» الذي ارتاح في الجولة الماضية، وليدخل الوصل في شراكة مع جاره النصر المرتاح في هذه الجولة على صعيد المركز الثالث ورصيد 12 نقطة لكل منهما، وليحافظ الوحدة والبطائح على شراكتهما في المركز الخامس ورصيد 10 نقاط، بفارق النقطتين عن الظفرة في المركز السابع والأخير.

وعرف شباب الأهلي كيفية تخطي حاجز المئة نقطة نحو تحقيق انتصاره العريض، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (25-17 و33-19 و27-24)، فيما اكتفى الظفرة بفرض التعادل في نتيجة الربع الثاني (25-25).

وفرط الوحدة بفرصة الفوز بعد نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والرابع بواقع (19-15 و23-17)، بعد أن استطاع الشارقة في حسم نتيجة المباراة لمصلحة نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والثالث (32-21 و26-19).