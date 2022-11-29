دبا الحصن يتصدر.. والأهداف القاتلة تظهر في دوري «الهواة»

نجح فريق دبا الحصن في الذهاب إلى فترة توقف منافسات دوري الدرجة الأولى وهو في قمة الترتيب مع ختام منافسات الجولة 12.

وتتوقف المنافسات لغاية 17 ديسمبر المقبلة في الإجازة الشتوية التي تتزامن مع منافسات كأس العالم (قطر 2022)، إلا أن أندية الدرجة الأولى لن تجد فرصة حقيقية للاستشفاء وإعادة ترتيب أوراقها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة كونها ستدخل في مباريات دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة.

وأسفرت مباريات الجولة الماضية في دوري الدرجة الأولى عن فوز فريق الإمارات على مسافي بثلاثة أهداف نظيفة وفوز دبا الحصن على ضيفه الجزيرة الحمراء 2-1، وفوز حتا على جاره مصفوت 3-1، وواصل فريق غلف إف سي نتائجه المميزة وفاز على الحمرية 2-1، بينما فاز التعاون على الفجيرة 2-1، وتعادل العروبة مع الذيد بهدفين لكل منهما وفاز العربي على «سيتي» بهدف وبالنتيجة نفسها فاز الرمس على فرسان هسبانيا.

وحافظ دبا الحصن على الصدارة برصيد 24 نقطة يليه حتا 23، ثم الجزيرة الحمراء والإمارات 21، والعربي 20 ومسافي والذيد والحمرية 18، ثم مصفوت والتعاون 17، وغلف إف سي 16، والرمس والعروبة 12، والفجيرة 9 وسيتي 8 ثم بينونة وفرسان هسبانيا 6.

وشهدت الجولة عدداً من المشاهد الفنية المهمة:

خسارة سيتي

لايزال فريق «سيتي» يعاني الدقائق الأخيرة للمباريات التي يلعبها حيث يفقد النقاط في أواخر المباريات، وهي المرة الرابعة التي يخسر أو يتعادل قبل صافرة النهاية بدقائق.

توقف عجلة مسافي

تعرض مسافي لخسارة غير مسبوقة في الموسم الحالي وهي الأقصى بثلاثية نظيفة أمام فريق الإمارات، لتتوقف عجلة مسافي التي شهدت تحقيق نتائج مميزة منها الفوز على الحمرية وحتا والتعادل مع العربي، وعلى الرغم من ذلك لايزال يحتل مركزاً جيداً برصيد 18 نقطة.

أهداف قاتلة

فرطت فرق الفجيرة والعربي وسيتي في نقاط كانت في متناول اليد بعد أن استقبلت شباكها أهدافاً قاتلة جاءت في آخر الدقائق، حيث استقبلت شباك الفجيرة هدفاً في الدقيقة 95 وسيتي في الدقيقة 85 والعروبة في الدقيقة 94.