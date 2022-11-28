«أبوظبي الرياضي» و«شيل» يتفقان على جذب المزيد من الشراكات للبطولات العالمية والمجتمعية

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي توقيع اتفاقية شراكة مع شركة شيل الشرق الأوسط وإفريقيا (إحدى شركات مجموعة سامسونغ العالمية)، تجذب بموجبها الأخيرة شراكات محلية وعالمية لرعاية جميع الأحداث والأنشطة والفعاليات الرياضية التي يديرها وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي.

وذكر بيان صحافي: «يأتي ذلك في إطار الخطط الطموحة والمساعي المتواصلة لمجلس أبوظبي الرياضي، لتعزيز الشراكات المهمة والداعمة للنجاحات الرياضية التي تشهدها أبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية».

وقع الاتفاقية من جانب مجلس أبوظبي الرياضي الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والرئيس التنفيذي لشركة «شيل الشرق الأوسط وإفريقيا» ليوسوك جونغ.

وبموجب اتفاقية الشراكة تعمل شيل على جذب شراكات محلية وعالمية لرعاية جميع الأحداث والأنشطة والفعاليات الرياضية التي يقوم مجلس أبوظبي الرياضي بإدارتها وتنظيمها، والفعاليات العالمية والمحلية المعتمدة في الأجندة السنوية الزاخرة بمختلف أنواع الرياضات، كقمة القيادات الرياضية العالمية «ليدرز» - بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية - ماراثون أدنوك أبوظبي - بطولة العالم للسبارتن - بطولة الجوجيتسو العالمية - سباقات فورمولا 1 أبوظبي - بطولة مبادلة للتنس - طواف الإمارات، إضافة إلى السباقات المجتمعية الأخرى التي ينظمها المجلس في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وقال العواني: «نأمل أن تقدم الشراكة الجديدة مع شيل كل ما هو مفيد لقطاع الرياضة والرياضيين في أبوظبي».