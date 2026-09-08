العالم الساحر لـ «هاري بوتر» يتحول إلى واقع في أبوظبي

أعلنت «ميرال»، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بالتعاون مع شركة «وارنر براذرز ديسكفري غلوبال إكسبيرينسز»، عن إضافة ثلاث مناطق ترفيهية جديدة مستوحاة من سلسلة «هاري بوتر» الشهيرة إلى عالم «وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في المنطقة.

وتمتد المناطق الجديدة «داياجون آلي»، و«هوجوورتس»، و«فوربيدن فورست» على مساحة تُقدَّر بنحو 63 ألف متر مربع، على أن يتم استكمال أعمال البناء لهذه المناطق بحلول عام 2029.

وقال رئيس مجلس إدارة ميرال، محمد خليفة المبارك: «يُشكل الإعلان عن المناطق الترفيهية الثلاث الجديدة المستوحاة من عالم (هاري بوتر) محطة مفصلية في مسيرة التطوير المستمر لجزيرة ياس وإمارة أبوظبي عموماً، كما يعكس هذا التوسع عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع (وارنر براذرز ديسكفري غلوبال إكسبيرينسز)، والتي أثمرت عن تجسيد شخصيات وقصص عالمية مشهورة على أرض الواقع بالاستناد إلى أرقى تصاميم الترفيه الغامر».

وستضم المناطق الجديدة الثلاث ألعاباً ترفيهية مستوحاة من سلسلة «هاري بوتر»، تم تصميمها خصيصاً لـ«عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، حيث ستحول ذلك العالم الساحر إلى واقع ملموس يستند إلى السرد القصصي الغامر، والتصميم المبتكر، والتجارب التفاعلية الجذّابة.