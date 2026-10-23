«فوربس» تطلق«قمة الشركات العائلية» بأبوظبي 28 الجاري

أعلنت فوربس الشرق الأوسط، عن إطلاق النسخة الأولى من قمة «فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية»، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، وذلك يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، في أبوظبي.

وتُعقد القمة تحت شعار «حيث تبني الأجيال المستقبل»، بمشاركة أكثر من 60 متحدثًا من كبار المسؤولين وقادة الشركات العائلية، وبحضور متوقع لنحو 3000 مشارك من قادة الشركات العائلية، ومديري مكاتب العائلات الاستثمارية، والمستثمرين، وصناع السياسات، وخبراء الحوكمة، وقادة الجيل الجديد.

ومن أبرز المتحدثين المشاركين وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، جمعة محمد الكيت، ومدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، محمد سيف السويدي، ووكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، حمد صياح المزروعي، ورئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، خالد الفهيم.

وفي هذا الإطار، قال جمعة محمد الكيت: «تؤمن دولة الإمارات بأن الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه ودعم استدامته، فضلاً عن إسهامها في تحقيق توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار. وانطلاقاً من هذه الأهمية، عملت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والشركات العائلية في الدولة، على تطوير إطار تشريعي متكامل لحوكمة هذه الشركات وتعزيز استمراريتها وانتقال أعمالها بنجاح بين الأجيال المتعاقبة، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية».