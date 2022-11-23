تتويج الفائزين في بطولة الذيد السادسة للرماية

اختتم نادي الذيد الثقافي الرياضي، منافسات البطولة السادسة لرماية (البندقية والمسدس) 10 متر.

وشارك في البطولة كلّ من رماة نادي النصر، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونادي الشارقة ونادي الذيد.

وأسفرت نتائج البطولة عن تحقيق اللاعب أحمد الأميري من نادي الذيد المركز الأول في فئة مسدس رجال، وحل عثمان البلوشي من نادي الذيد الثقافي الرياضي ثانياً، ونصيب الكعبي من نادي الشارقة الرياضي ثالثاً.

وفي فئة مسدس سيدات حققت غاية آل شهيل من نادي الشارقة الرياضي للمرأة المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني كريمة موقاف من نادي النصر، فيما حلقت بالمركز الثالث مشاعل المازمي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

وفئة البندقية رجال حل رماة نادي الذيد في المراكز الثلاثة الأولى بحصول اللاعب إبراهيم خليل على المركز الأول، وسالم اليماحي على المركز الثاني، وسلطان حسن على المركز الثالث. وفي فئة البندقية سيدات حققت اللاعبة شروق آل علي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة المركز الأول، وجاءت زميلتها ياسمين تهلك في المركز الثاني، فيما حلت صالحة آل علي في المركز الثالث.

وفي ختام البطولة قام رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، سالم بن هويدن، وعضو مجلس الإدارة خليفة الكتبي، بتكريم الفائزين واللجنة المنظمة.