من مكتبات الشارقة إلى الصفوف.. 24 فعالية خلال سبتمبر

تواكب «مكتبات الشارقة العامة» انطلاقة العام الدراسي الجديد ببرنامج يضم 24 فعالية، خلال سبتمبر الجاري، توسّع من خلاله مساحة التعلّم من الصف إلى المكتبة، وتمنح الأطفال واليافعين والأسر ومختلف فئات المجتمع فرصاً لاكتساب المعرفة بالتجربة والمشاركة، من استكشاف الأحافير والزراعة المائية والبرمجة والاستدامة، إلى الترجمة والقراءة والموسيقى والكتابة والفنون.

وتتوزع فعاليات برنامج سبتمبر بالتساوي على ست مكتبات، بواقع أربع فعاليات في كل من الشارقة وخورفكان وكلباء والذيد ودبا الحصن ووادي الحلو، لتقرّب التجارب المعرفية من الجمهور في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وتبدأ مكتبة الشارقة برنامجها بورشة «اكتشف عالم الترجمة»، غداً، لتفتح أمام المشاركين نافذة على الترجمة، وما تتيحه من تواصل بين اللغات والثقافات، وفي 13 الجاري تقدم المكتبة ورشة «قصصنا العائلية»، وتنتقل المكتبة بأنشطتها إلى خارج قاعاتها في 27 الجاري، بورشة «رحلة إلى الذات - نجيب محفوظ»، وتختتم برنامجها 30 الجاري من خلال فعالية «ابتسم أنت في الشارقة: مغامرة مجتمعية في عالم السياحة المستدامة»، في محيط متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، حيث يتعرف المشاركون إلى مفاهيم السياحة المستدامة وحماية الموارد الطبيعية عبر أنشطة تفاعلية وألعاب جماعية.

وتفتتح مكتبة خورفكان فعاليات الشهر بجلسة للسيدات اليوم بعنوان «نفس وطمأنينة»، وستأخذ المشاركين إلى الطبيعة في فعالية «عالم مستدام»، في 15 سبتمبر، من خلال زيارة ميدانية إلى مركز خور كلباء لأشجار القرم.

ويجمع برنامج المكتبة بين التعلم والتجربة في فعالية «أصنعها بحُب»، في 20 الجاري. وفي 24 من الشهر نفسه تستضيف المكتبة كاتباً للاحتفاء بإصداراته ضمن فعالية «أقلام مبدعة».

وتبدأ مكتبة كلباء فعاليات الشهر مع اليافعين من خلال «مملكة الأنمي»، الأحد المقبل، ثم تستضيف نادي القراءة في 10 الجاري لمناقشة كتاب «من الضجيج الداخلي» للكاتبة مريم الجنيبي، كما تخصص لكبار السن برنامج «شاشة الزمن الجميل»، في 16 الجاري، إضافة إلى «البرمجة في عالم الظلام» في 29 الجاري.

وفي مكتبة الذيد، انطلقت فعاليات سبتمبر، أمس، مع ورشة «عالم الأحافير»، وفي 10 الجاري، ستقدم فعالية «افتح كتاباً... تبدأ الرحلة»، التي تجعل من القراءة تجربة جماعية للحوار وتبادل الأفكار، فيما تفتح للأطفال مساحة لاكتشاف الموسيقى من خلال ورشة «ألحاننا الصغيرة»، في 20 الجاري. وستخرج المكتبة إلى حديقة تل الزعفران في 23 الجاري لتنظيم «تحدي الطهي العائلي المصغر».

فيما تقدم مكتبة دبا الحصن ورشة «الزراعة المائية المنزلية»، الثلاثاء المقبل، وفي 14 الجاري تنتقل المكتبة إلى مركز ناشئة دبا الحصن لتنظيم فعالية «خبرتي في الحياة» التي تفتح مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين الأجيال، علاوة على جلسة بعنوان «ثُمبلينا» في 17 الجاري، وورشة «نحت الهياكل» باستخدام الصلصال في 27 الجاري.

وتستهل مكتبة وادي الحلو برنامج سبتمبر خارج مقرها، حيث تنظم في مدرسة وادي الحلو فعالية الرسم والتلوين «بداية مشرقة»، الأربعاء المقبل، احتفاءً بانطلاق العام الدراسي الجديد، وفي 17 الجاري ستناقش المكتبة كتاب «خطوة عقارية» ليحيى الياسي، وستقدم ورشة «طابع المعرفة والإبداع» في 22 الجاري، وتختتم برنامجها في 27 الجاري بفعالية «الأسرة سر النجاح».

. مكتبة الشارقة تبدأ برنامجها، غداً، لتفتح أمام المشاركين نافذة على الترجمة، وما تتيحه من تواصل بين اللغات والثقافات.