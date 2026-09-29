إبداعات بينالي الشارقة في 11 موقعاً

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن البرنامج الافتتاحي للدورة الـ17 من بينالي الشارقة، التي تنظم في الفترة من 21 يناير إلى 13 يونيو 2027 في 11 موقعاً على امتداد إمارة الشارقة، تحت ثيمة «أجيجٌ فيما تبقّى».

وسينطلق برنامج الأسبوع الافتتاحي في الفترة من 21 إلى 24 يناير المقبل، موزعاً على أربع مدن: الشارقة والذيد وكلباء وخورفكان، ويتضمن كل يوم جولات على المعارض، وعروضاً أدائية، إلى جانب أنشطة وفعاليات وعروض سينمائية متنوعة.

وفي الشارقة، ستقام فعاليات البينالي في ساحة الفنون، وساحة الخط، وساحة المريجة، ورواق الفوتوغراف، والطبق الطائر، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية. وفي الذيد، سيحتضن البرنامج كل من مركز الذيد للفنون، وقصر الفنون والمزرعة؛ بينما يستضيف مصنع كلباء للثلج فعاليات البينالي في كلباء، وستقام فعاليات خورفكان في قاعة خورفكان، وسينما خورفكان.

كما أعلنت «الشارقة للفنون» عن أن النسخة الـ18 من لقاء مارس ستنظم في الفترة من 19 إلى 21 مارس المقبل، مقدمةً جلسات نقاشية تتناول المفهوم التقييمي والتساؤلات الفنية التي يطرحها البينالي، فضلاً عن مجموعة من الأعمال الأدائية لفنانين مشاركين في البينالي وبتكليف من المؤسسة.

وعلى مدى أيام «لقاء مارس» الثلاثة، تُنظَّم جولات إلى البينالي كل مساء، إضافة إلى جولة مجانية بالحافلة إلى المنطقتين الوسطى والشرقية في 18 مارس المقبل.