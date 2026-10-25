«طرق الشارقة» تُشغّل 3 خطوط نقل عام جديدة للربط بمحطة قطارات الاتحاد في الذيد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن تشغيل خطوط نقل عام جديدة تربط عدداً من مناطق الإمارة بمحطة قطارات الاتحاد في مدينة الذيد. وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أن الخطوط الجديدة تعمل عبر ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل الخط (ER1) ويربط بين منطقة المدام ومحطة قطارات الاتحاد في الذيد، والخط (ER2) ويربط بين منطقة الصجعة والمحطة، والخط (ER3) ويربط بين محطة حافلات الجبيل في مدينة الشارقة ومحطة قطارات الاتحاد في الذيد.