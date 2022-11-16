أسرع هدف في «الهواة» للجابري.. وثاني خسارة لـ«الصقور»

قدمت الجولة الـ10 من دوري الدرجة الأولى، التي اختتمت الأحد الماضي، فريق دبا الحصن الرابح الأول، بعد أن حافظ على مركز الوصيف، على الرغم من أنه تمتع بالانتظار ولم يلعب خلال هذه الجولة، مستفيداً من نتائج الفرق التي يتنافس معها على نيل أحدى بطاقتي الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، والتي فرّطت بدورها بالنقاط وساعدته بشكل غير مباشر، وذلك بعد تعادل المتصدر حتا مع الحمرية دون أهداف، وتعادل الجزيرة الحمراء مع «غلف إف سي» بهدف لكل منهما، بينما خسر فريق الإمارات (الصقور) أمام التعاون بهدفين لهدف، في أبرز مباريات الجولة.

ويتصدر حتا الترتيب برصيد 20 نقطة يليه دبا الحصن والجزيرة الحمراء والحمرية ولكل منها 18 نقطة، ثم الإمارات ومسافي 15 نقطة، فيما تمتلك أربعة أندية 14 نقطة، وهي: مصفوت والذيد والعربي والتعاون، يليهم العروبة 11 نقطة، و«غلف إف سي» 10 نقاط، ثم الرمس والفجيرة تسع نقاط، و«سيتي» ثمانية نقاط، وبينونة وفرسان هسبانيا بست نقاط لكل منها.

وشهدت الجولة عدداً من المشاهد الفنية:

أسرع هدف

سجل لاعب نادي العربي العُماني، فارس الجابري، أسرع هدف في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، وذلك قبل مضي 40 ثانية من انطلاق المباراة مع الرمس، وبمجهود فني مميز عندما سدد الكرة العرضية برأسه إلى العارضة قبل أن ترتد إليه ليكملها داخل الشباك في المحاولة الثانية.خسارة «الصقور»

تعرّض فريق الإمارات لثاني خسارة على التوالي (أمام الجزيرة الحمراء في الجولة التاسعة 3-1، وأمام التعاون 2-1 في الجولة العاشرة)، وهي من الحالات النادرة التي يتعرّض لها «الصقور» لخسارتين متتاليتين عندما يلعب في دوري الدرجة الأولى، خصوصاً أنه عادة يكون منافساً قوياً على البطولة.

تكتيك الطبيب

قدم مدرب التعاون، بدر طبيب الشحي، فاصلاً تكتيكياً مميزاً، متفوقاً بذلك على مدرب «الصقور»، التونسي فتحي العبيدي، وقاد فريقه لأهم فوز في الجولة، عكس تميزاً فنياً مضافاً للمدرب المواطن بعد قراءة فنية مميزة، وساعده في ذلك كونه كان مدرباً لفريق الإمارات في الموسم الماضي.

هدفا مسافي

احتاج مسافي إلى أن يلعب أكثر من 90 دقيقة إضافة إلى الوقت بدل الضائع، لكي يكشف عن قوته الفنية، بعد أن تأخر بهدفين نظيفين حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل هدفين في الدقيقتين 93 و95 ويحصل على نقطة ثمينة وضعته في المركز السادس.

قمة «الإعصار» و«العنابي»

ارتقت مباراة حتا (الإعصار) والحمرية (العنابي)، التي تم نقلها تلفزيونياً بشكل مباشر، لتكون واحدة من أجمل المباريات، وكأنها إحدى مباريات دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن شهدت هجمات عدة متبادلة، وعملاً تكتيكياً واضحاً من قبل المدربين، ولم ينقصها سوى تسجيل الأهداف.

تألق منتظر

واصل لاعب منتخب العراق ونادي التعاون، منتظر محمد، تألقه مع فريقه، إذ أسهم في صناعة الهجمة التي مهدت لتسجيل الهدف الأول، بجانب تسجيله للهدف الثاني الذي قاد فريقه لنيل أهم ثلاث نقاط.