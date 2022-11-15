قضاة الملاعب الإماراتيين المكلفين بتحكيم 9 مباريات دولية ودية

كلّفت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم عدداً من قضاة الملاعب بإدارة تسع مباريات دولية ودية تستضيفها ملاعب الدولة خلال الفترة من اليم وحتى 20 من نوفمبر الحالي.

وذكر اتحاد الكرة في بيان اليوم الثلاثاء إن مباراة فنزويلا وبنما الدولية الودية على ملعب الحمرية أمس أدارها الطاقم الدولي المكون من سلطان محمد (حكم ساحة) مسعود حسن (مساعد أول) سبت عبيد (مساعد ثان) يوسف الجسمي (حكم رابع).

ويشهد الخميس إقامة أربع مباريات حيث تم تكليف الطاقم الدولي بقيادة حكم الساحة عمر آل علي، ومعه مسعود حسن (مساعد أول)، وجمعة المخيني (مساعد ثان) وخلود الزعابي (حكم رابع) وسلطان محمد (حكم فيديو) وعلي راشد النعيمي (مساعد لحكم فيديو) بإدارة مباراة اليابان وكندا على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، فيما يُدير مباراة سويسرا وغانا التي يستضيفها استاد آل نهيان بنادي الوحدة، الطاقم المكون من أحمد عيسى درويش (حكم ساحة) وأحمد الراشدي (مساعد أول) وأمل جمال (مساعد ثان) وحسن البلوشي (حكم رابع).

ويُدير مباراة سورية وبيلاروسيا على ملعب شباب الأهلي بالعوير حكم الساحة الدولي يحيى الملا مع طاقمه المكون من الحكمين المساعدين ناصر سالم وعبدالله مبارك من سلطنة عُمان ومحمد الهرمودي (حكم رابع)، وكلفت اللجنة الحكم الدولي عادل النقبي مباراة المغرب وجورجيا على استاد نادي الشارقة ويساعده رشاد راشد وحامد الغافري من سلطنة عُمان، ونواف الزيودي حكمًا رابعاً.

وكلفت لجنة الحكام الدولي سلطان محمد ( حكم ساحة) وأحمد الراشدي (مساعد أول) ومسعود حسن (مساعد ثان) ومحمد عبيد خادم (حكم رابع) بإدارة مباراة الكاميرون وبنما المقرر إقامتها في 18 نوفمبر المقبل على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

وتُقام السبت المقبل مباراة الكويت ولبنان على ملعب نادي شرطة دبي، والتي يُديرها أحمد عيسى درويش ومعه جمعة المخيني (مساعد أول) وأمل جمال (مساعد ثان) وخلود الزعابي (حكم رابع).

ويقود الدولي عادل النقبي طاقم التحكيم المكون من أحمد الراشدي (مساعد أول) وعلي راشد النعيمي (مساعد ثان) ويوسف الجسمي (حكم رابع) المُكلف بإدارة مباراة عُمان وبيلاروسيا، بينما يُدير الدولي عمر آل علي ومعه مسعود حسن (مساعد أول) وسبت عبيد (مساعد ثان) وصقر الزعابي (حكم رابع) مباراة سوريا وفنزويلا على ملعب شباب الأهلي بالعوير، وتُقام المباراتين 20 فبراير الحالي.

