البطائح يعقّد موقف دبا.. ويصل إلى النقطة 12

فاز البطائح على دبا الفجيرة بهدف دون مقابل، أمس، في الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بينما تجمد رصيد دبا الفجيرة عند نقطة واحدة.

وظهرت المباراة بمستوى فني متوسط وتقاسم الفريقان تبادل الهجمات، ومن أول فرصة خطرة تصدى حارس البطائح زايد أحمد لكرتين خطرتين، سددهما لاعبا دبا الفجيرة الهولندي جوهانيس والبرازيلي روجر (22)، وعاد الحارس وتصدى لكرة قوية سددها البرازيلي ألفارو برأسه أبعدها لضربة ركنية (35).

وسدد الكاميروني أناتول كرة رأسية باتجاه مرمى دبا الفجيرة ذهبت أعلى العارضة (42)، وكاد البطائح أن يسجل هدف التقدم بعد تسديدة البرازيلي لورنسي التي ذهبت إلى جنب القائم (68).

ونشط دبا الفجيرة منتصف الشوط الثاني وكاد لاعبه الزيمبابوي تافادزوا التسجيل من فرصة ثمينة، إلا أن كرته اصطدمت بقدم المدافع (72).

وحصل البطائح على ضربة جزاء، بعد أن لامست الكرة يد البرازيلي مارسيلو سجل منها البطائح هدف الفوز (88).