بيدرو يسهم في حصد 32% من نقاط الوحدة.. ويسجل رقماً جديداً أمام الجزيرة

حقق مهاجم فريق الوحدة جواو بيدرو (29 عاماً) أرقاماً عدة في مباراة فريقه أمام الجزيرة، أول من أمس، في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، إذ تُعد هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يُسجل فيها جواو بيدرو منذ أن انتقل لصفوف «العنابي» في صيف 2021، حيث لم تتجاوز زيارته للشباك أكثر من مباراتين متتاليتين.

وسجل بيدرو هدف فوز الوحدة في شباك حارس الجزيرة علي خصيف، ليقود فريقه للاستمرار في صدارة الترتيب العام لجدول دوري أدنوك للمحترفين برصيد 22 نقطة.

وواصل بيدرو إسهاماته في انتصارات الوحدة الذي نجح في تحقيق الفوز في سبع مباريات متتالية مُحققاً أعلى سلسلة انتصارات له في دوري المحترفين منذ انطلاقته.

وتمكن بيدرو من جلب سبع نقاط للوحدة بمفرده من أصل 22 نقطة جمعها الوحدة في الدوري حتي الآن وبنسبة 32% من عدد النقاط، إذ نجح في تسجيل هدفي التعادل في شباك الوصل وحقق هدف الفوز على كل من الشارقة والجزيرة، بخلاف أهداف في شباك النصر والعين ودبا الفجيرة.

وواصل المهاجم البرازيلي زحفه نحو المنافسة على صدارة الهدافين بعدما فك الشراكة مع مهاجم الوصل فابيو ليما، رافعاً رصيده للهدف الثامن خلف كل من لابا كودجو (10 أهداف)، وعلي مبخوت (9 أهداف).

وقد بدت علامات السعادة والفرحة على جواو بيدرو بعد المباراة، وقال في تصريحات صحافية: «نحن سعداء بما حققناه على ملعب محمد بن زايد وأمام فريق قوي بحجم الجزيرة، الفوز لا يُنسب إلى بيدرو فقط، لكن يُنسب إلى الفريق والجهاز الفني والإداري كمجموعة عمل متكاملة. فريقنا يؤدي بصورة طيبة ووجوده في الصدارة هو أمر طبيعي لما نقدمه في المباريات الأخيرة».

وأضاف: «كان من المهم أن ندخل فترة التوقف بانتصار مهم كالذي تحقق على الجزيرة، وأن نبقى في الصدارة، تلك المحصلة ستدفعنا لمواصلة العمل بقوة وأيضاً بمعنويات عالية».

وحول شعوره بعد الفرصة التي أضاعها في الشوط الأول بعد انفراده بحارس الجزيرة، قال بيدرو: «حينما دخلت إلى غرفة تبديل الملابس بين الشوطين عاتبت نفسي بشدة على الفرصة التي تصدى لها حارس الجزيرة، لا يمكن القول إلا أنها فرصة كان يجب التسجيل منها، حضرت إلى الشوط الثاني وكلي تركيز وتصميم على تعويض تلك الفرصة، ولو لم أكن في قمة تركيزي ما كنت سجلت بتلك الطريقة».

وتابع: «أكثر ما أسعدني بهذا الهدف هو طريقة احتفال الجماهير بعد المباراة والسعادة التي ارتسمت على وجوههم، هذا أقل ما يُمكن أن نقدمه لمشجعين قدموا إلينا الكثير من الدعم والمساندة في الفترة الماضية، ونعدهم بأن نواصل العمل بالوتيرة نفسها لنتمكن من التتويج بلقب الدوري».

وعن توقعاته لصراع الهدافين هذا الموسم قال بيدرو: «من الأمور الجيدة خصوصاً للمهاجم أن يكون منافساً على صدارة الهدافين في البطولات التي يلعب فيها، وأنا لا أفكر بطريقة فردية بل أفكر من أجل مصلحة الفريق، أنا هنا من أجل نادي الوحدة وليس من أجل بيدرو فقط».

وختم قائلاً: «أتوقع أن يكون الصراع على لقب الهداف مثيراً مثل الصراع على الدوري، خصوصاً مع وجود مهاجمين كبار من المواطنين والأجانب».

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أهداف رصيد بيدرو في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين.

مباراة الجزيرة هي الثالثة على التوالي التي يُسجل فيها بيدرو منذ أن انتقل إلى الوحدة في صيف 2021.