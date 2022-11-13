شباب الأهلي يحقق الفوز في 5 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ 2017

واصل شباب الأهلي انطلاقته القوية بعدما تغلب على النصر بثلاثة أهداف دون رد، أول من أمس، في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحقق «فرسان دبي» للمرة الأولى خمسة انتصارات متتالية منذ موسم 2016-2017.

ويسعى شباب الأهلي إلى الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ تحقيقه اللقب في موسم 2015-2016 للمرة السابعة في تاريخه تحت قيادة مدرب الشارقة الحالي، الروماني أولاريو كوزمين.

وحقق الفريق فوزه السابع في الدوري بالموسم الحالي رغم البداية الضعيفة للفريق في أول خمس جولات بخسارته مرتين أمام كل من الشارقة والظفرة وتعادله مع اتحاد كلباء، ولكن شباب الأهلي عاد إلى أجواء المنافسة على لقب الدوري بتغلبه على كل من الجزيرة وخورفكان والعين والبطائح والنصر.

في المقابل كانت آخر مرة فاز فيها شباب الأهلي في خمس مباريات متتالية في فبراير ومارس 2017 عندما تغلب على كل من دبا الفجيرة والشباب وحتا والجزيرة والظفرة.

وحافظ «فرسان دبي» على سجله المثالي في المباريات الكبيرة، رغم خسارته في الجولة الأولى على ملعبه أمام الشارقة، لكن الفريق حقق الانتصار على كل من الوحدة والجزيرة والعين والنصر، بينما تنتظره مواجهة من العيار الثقيل في الجولة المقبلة عقب منافسات كأس العالم 2022 باللعب مع الوصل في زعبيل بالجولة 11.

أما النصر فقد واصل نتائجه السلبية في الموسم الحالي، إذ حقق «العميد» أسوأ سجل في تاريخ مشاركاته بالدوري بعدم فوز الفريق في ثماني مباريات متتالية، بعدما فاز في مباراة واحدة بالموسم الحالي على عجمان في الجولة الثانية من المسابقة.

من جهته كشف المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عن سبب عدم مشاركة فيدريكو كارتابيا في بداية الموسم مع شباب الأهلي، لافتاً إلى أن اللاعب الأرجنتيني كانت لديه مشكلات على مستوى اللياقة البدنية، ما أسهم في عدم مشاركته في المباريات.

وأشاد جارديم بمردود كارتابيا في مباراة شباب الأهلي مع النصر، إذ أحرز النجم الأرجنتيني الهدفين الثاني والثالث، بينما صنع الهدف الأول للبرازيلي إيغور خيسوس.

وقال مدرب شباب الأهلي إن «التغييرات التي أجريناها في الشوط الثاني ساعدتنا على الفوز، وكارتابيا ظهر بمستوى جيد، وسجل هدفين، وأثبت أنه عنصر مهم للفريق».

وأضاف: «كارتابيا كانت لديه مشكلات في اللياقة ببداية الموسم، كما أنه لعب في غير مركزه خلف المهاجمين، ومع الوقت بدأ في فهم فكر المدرب وطريقته، وصنع أكثر من هدف في المباريات الماضية».

وأعرب جارديم عن سعادته بالفوز، وقال: «خضنا مباراة كبيرة متوقعة أمام النصر، وكسبنا ثلاث نقاط مهمة، بعدما بدأنا اللقاء بشكل أفضل، واستعدنا السيطرة في الشوط الثاني بعد عودة جيدة من النصر في بدايته».