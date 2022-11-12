البطائح وتقدم.. ودبا الفجيرة "مكانك سر"!

فاز البطائح على دبا الفجيرة بهدف دون مقابل، اليوم السبت، في الجولة العاشرة لدوري ادنوك للمحترفين ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بينما تجمد رصيد دبا الفجيرة عند نقطة واحدة.

وظهرت المباراة بمستوى فني متوسط وتقاسم الفريقان تبادل الهجمات، ومن أول فرصة خطرة تصدى حارس البطائح زايد أحمد لكرتين خطرتين سددهما لاعبا دبا الفجيرة الهولندي جوهانيس والبرازيلي روجر (22)، وعاد الحارس وتصدى لكرة قوية سددها البرازيلي الفارو برأسه ابعدها لضربة ركنية (35).

وسدد الكاميروني أناتول كرة راسية باتجاه مرمى دبا الفجيرة ذهبت اعلى العارضة (42)، وكاد البطائح أن يسجل هدف التقدم بعد تسديدة البرازيلي لورنسي التي ذهبت الى جنب القائم (68).

ونشط دبا الفجيرة منتصف الشوط الثاني وكاد لاعبه الزيمبابوي تافادزوا التسجيل من فرصة ثمينة الا ان كرته اصطدمت بقدم المدافع (72).

وحصل البطائح على ضربة جزاء بعد ان لامست الكرة يد البرازيلي مارسيلو سجل منها البطائح هدف الفوز (88).