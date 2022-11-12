«غودولفين» تطلب ألقاب سباقات الخيل في 3 قارات

يدفع الفريق العالمي «غودولفين» بـ13 من جياده، للمنافسة على ألقاب السباقات المقامة اليوم في ثلاثة قارات مختلفة، وتستضيفها مضامير سباقات الخيل في أستراليا، وبريطانيا، وفرنسا، وأمريكا.

وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، إلى مضمار «نيوكاسل» الأسترالي حيث المشاركة العددية الأكبر لخيول «غودولفين» التي يشرف على تدريبها جيمس كمنغر، حين يدفع الفريق العالمي بالثلاثي «فيلانا» بقيادة الفارس ناش راويلير، و«إنغريشيتينغ» و«غرافينا» للمنافسة على لقب سباق «ذا هانتر» المخصص لخيول الثلاث سنوات فما فوق لفئة «هانديكاب» لمسافة 1300 متر عشبي.

كما يعول كمنغز، على المهرين «سيلندر» و«فيرغانا» للمنافسة على لقب شوط السرعة «إيرفرايت ماكس ليس كلاسيك» المخصص لخيول عمر السنتين، لمسافة 900 متر عشبي، قبل أن يسرج المدرب الجواد «كرياديراس» للمنافسة على لقب «كأس تاسمان بنشمارك 88» لخيول «هانديكاب» لمسافة 1700 متر.

كما يحفل مضمار «كرانبورن» الأسترالي، بمشاركة ثلاثة من مهور الشعار الأزرق بإشراف كمنغز، وهي «برايد غراوند» و«روسيون» والمهرة «راميديز» للمنافسة على لقب شوط السرعة «راينو ذا روكير» لمسافة 1000 متر عشبي.

وفي أمريكا، تدشن مهرة السنتين «توايس إس سويت» بإشراف المدرب بريندان والش، أولى مشاركاتها في عالم السباقات، بالمنافسة على لقب «سمارت هالو ستيكس» المقام على مضمار «لوريل بارك» والمخصص للمهرات من عمر السنتين لمسافة 1200 متر رملي، قبل أن يشهد مضمار «تشيرشل داونز» العريق، دفع المدرب براد كوكس بالمهر «ستروب» للمنافسة على لقب سباق «أوبتيمال كلايمينغ رايس» ضمن فئة السباقات المشروطة لمسافة 1300 متر رملي.

وفي بريطانيا، تتجه بوصلة الجواد «فورست أوف دريم» بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، للمنافسة على لقب سباق «تشيرشيل ستيكس» لخيول فئة «ليستد» لمسافة 2000 متر، قبل أن تحمل المهرة «سنو تيمبيست» بإشراف المدرب «إتش إيه باناتال» آمال الشعار الأزرق منفردة على مضمار «نانسي» الفرنسي، بالمنافسة على لقب شوط «بري كومت دي فودمونت» المخصص لخيول الثلاث سنوات «الفئة المشروطة» لمسافة 2000 متر عشبي.