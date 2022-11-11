خورفكان ينتزع النقطة الـ11 بعد الفوز على الظفرة

فاز اليوم خورفكان على ضيفه الظفرة بنتيجة 4-3، ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين. وابتعد خورفكان قليلا عن منطقة الخطر في القاع، واقترب من منطقة الأمان بعد رفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما ظل الظفرة بـ 4 نقاط في المركز قبل الأخير. وافتتح خورفكان التسجيل عن طريق البرازيلي انتونيو فالمور في الدقيقة 23 بعد هجمة قادها البرازيلي ايلتون فيليبي الذي لعب كرة عرضية سددها رامون لوبيز، وتصدى لها الحارس عبدالله سلطان قبل أن يكملها فاليمور في المرمى. وطالب لاعبي الظفرة حكم المباراة بالتدخل بعد حالة خطأً تعرض له لاعب الفريق وليد عمبر من قبل الجزائري مهدي عبيد.

وشهد الشوط الاول تعرض مهاجم خورفكان رامون لوبيز للاصابة ليحل محله اللاعب سايمون 43. وسجل الظفرة هدف التعادل عن طريق البرازيلي لوكاس سيلفا بعد ان اكمل كرة ارتدت من العارضة في الدقيقة 52. وعاد خورفكان وسجل هدف التقدم عن طريق البرتغالي ايلتون بعد ان تسلم كرة جميلة فنيا من زميله انتونيو 54، وسجل خورفكان هدفه الثالث عن طريق الجزائري مهدي عبيد بعد أن سدد كرة من منتصف ملعب الظفرة ارتطمت بكتف احد اللاعبين، وتغير طريقها للمرمى في الدقيقة 63. وقلص الظفرة النتيجة بهدف سجله الهولندي ميشيل تي فريدي 75، مستفيدا من خطأ مشترك بين الدفاع وحارس المرمى.

وسدد مهاجم خورفكان فيليبي كرته وارتدت مرتين من القائم والعارضة 86. بينما سجل خورفكان الهدف الرابع عن طريق اللاعب ايلتون فيليبي 90. وسجل الظفرة هدفه الثالث في الدقيقة (90+7) عن طريق الغاني ليونارد.