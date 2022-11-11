الجزيرة والوحدة.. ديربي «الأرقام المتطابقة»

تتجه الأنظار الساعة الـ7:30 مساء اليوم، إلى استاد محمد بن زايد، الذي يستضيف ديربي العاصمة أبوظبي بين الجزيرة وضيفه الوحدة، ضمن المرحلة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين. وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، إذ ستُحدد موقف الفريقين من صراع الصدارة. ويحتل الجزيرة المركز الخامس بـ17 نقطة، وفوزه سيعني انقضاضه على مركز الوحدة، إذ لدى العنابي 19 نقطة في المركز الثاني. في المقابل، يريد الفريق الضيف الفوز أيضاً لانتزاع الصدارة آملاً في تعثر منافسيه المباشرين الشارقة (المتصدر)، وشباب الأهلي (الثالث).

وتتشابه الأرقام بين الفريقين منذ انطلاق دوري أدنوك للمحترفين، إذ لعبا 26 مباراة، كان الفوز من نصيب كل فريق في تسع، وحضر التعادل في ثماني مواجهات. ولم يكتفيا بهذا التقارب، بل أن كلاً منهما حقق الفوز على ملعبه في ست مناسبات، وخارج قواعده في ثلاث مناسبات.

ورغم التقلبات التي عاشها الجزيرة في بعض فترات الدوري، إلا أنه استطاع أن ينفض الغبار عن نفسه، وحقق فوزاً مهماً خارج قواعده على حساب النصر بهدفين دون ردّ، ليعود إلى الواجهة مجدداً بعد خسارة غير متوقعة من عجمان في الجولة قبل الماضية بهدف دون ردّ. ويملك الجزيرة من الأدوات والإمكانات ما يمكنه من وقف الهجوم القوي للوحدة الذي تمكن من تحقيق ستة انتصارات متتالية في الدوري، في أكبر سلسلة انتصارات متتالية يحققها فريق بالدوري هذا الموسم.

وستكون الأنظار شاخصة بصورة أكبر على مهاجم الجزيرة علي مبخوت ومهاجم الوحدة بيدرو، فالأول لم يتمكن من زيارة شباك منافسيه في آخر ثلاث مباريات ليتراجع في ترتيب الهدافين إلى الوصافة، في حين يعيش بيدرو، أفضل فتراته مع العنابي، بعدما نجح في قيادة فريقه للفوز على الشارقة بهدف دون ردّ، وأسهم في فوز العنابي على دبا بثلاثة أهداف دون ردّ، رغم أن الفريق لعب لأكثر من ساعة بـ10 لاعبين بعد طرد فارس جمعة الذي سيغيب عن تشكيلة الوحدة اليوم لتراكم البطاقات.