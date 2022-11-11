حكم صربي يدير قمة الشارقة والعين

أعلن اتحاد كرة القدم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» أن طاقم تحكيم صربي بقيادة الحكم الدولي سردجان يوفانوفيتش، سيقود مباراة القمة المرتقبة بين الشارقة والعين غداً، ضمن الجولة الـ10 لدوري أدنوك للمحترفين.

ويضم الطاقم التحكيمي كلاً من: أروس ستويكفيتش مساعد أول، وميلان ميهايلوفيتش حكماً ثانياً، وسهيل عبدالله حكماً رابعاً، ولازار لوكيتش حكم فيديو، وصقر الزعابي حكم فيديو مساعد.