غوران توميتش: سنبذل قصارى جهدنا لإعادة النصر

أكد المدرب الأوكراني غوران توميتش، مدرب فريق النصر الجديد أنه يعلم جيدا الوضع السيء لفريق النصر من خلال المباريات الماضية، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده مع الجهاز الفني المعاون من أجل إعادة النصر إلى مكانة الطبيعي والعودة إلى سكة الإنتصارات.

وقال غوران توميتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الأربعاء في نادي النصر، والخاص بمباراة شباب الأهلي والنصر في الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين: "تحدثت مع اللاعبين وأعلم أن الأجواء كانت غير جيدة ولكني طلبت منهم نسيان الماضي، والعمل من جديد لإعادة الفريق إلى الانتصارات، الأجواء إيجابية في التدريبات وهناك رغبة حقيقية للعودة ونعمل على ذلك ومهمتي إعادة الثقة للاعبين وتقديم موسم جيد".

وأضاف: "أكدت للاعبين ضرورة النظر إلى المستقبل، ويجب أن نستعيد الثقة في المباريات للعودة إلى الانتصارات، أحب خوض التحديات ولدي العديد من الخبرات في هذه المواقف، وخاصة مع الفرق التي لم تكون في مركز سيء بجدول الترتيب، واتيت هنا لأعيد النصر إلى المكانة الذي تتناسب معه".

وتابع: "أستطيع التأقلم سريعا، عملت من قبل في الصين لمدة 5 سنوات، وأعلم الكثير عن كرة القدم الإماراتية وتحدثت مع اللاعبين السابقين هنا، وأستطيع التأقلم سريعاً، المدربين الكروات نجحوا بشكل كبير في الكرة الإماراتية بداية من زوران ماميتش، كرونسلاف، زلاتكو، وهذا أمر جيد لأننا نتأقلم سريعاً في الكرة الإماراتية".

وأكد المدرب أنه سيتم عمل معسكر للفريق لمدة أسبوع خلال فترة التوقف من أجل التقرب أكثر من اللاعبين وهذا سيتحدد بالتأكيد بعد مباراة شباب الأهلي، مشيراً إلى أن النصر يضم عناصر متميزة من اللاعبين ويجب أن نثق بأنفسنا خلال الفترة المقبلة.