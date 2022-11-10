عُمَان تفوز بلقب النسخة الرابعة من بطولة العالم للشركات

فاز فريق شركة أوكسيدنتال من عُمان بلقب النسخة الرابعة من بطولة العالم لكرة القدم للشركات، التي استضافتها دبي للعام الثاني على التوالي، وأقيمت منافساتها في ملاعب مدينة دبي الرياضية.

وتوج الفريق العماني بالمركز الأول، بعد تغلبه على فريق شركة باندو من بنغلاديش في النهائي بنتيجة 1-صفر، ليحل الفريق البنغلاديشي في المركز الثاني، وحل الفريق الإماراتي «صحة» في المركز الثالث، بعد تغلبه على الفريق المالي «بي إم إس» بنتيجة 3-2.