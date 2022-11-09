قرعة الكأس «الموحدة» ترضي «الهواة»

أكد إداريو فرق الدرجة الأولى المشاركة في دور الـ32 من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، إن نتائج القرعة التي سحبت، أول من أمس، في متحف المستقبل أنصفت فرق «الهواة» بشكل كبير بعدما شهدت مواجهات تجمع فرقاً من الدرجة الأولى معاً، مشددين على أن الدمج بين فرق المحترفين والهواة في قرعة واحدة سيمنح «الهواة» فرصة الوجود في مراحل أبعد من الأدوار الأولى، وربما تكون في الأدوار المتقدمة إذا حالفها التوفيق، على حد تعبيرهم.

وقال الأمين العام لنادي الجزيرة الحمراء، عبدالناصر الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن القرعة وضعتنا مع البطائح ونحن نراها منصفة لنا على الرغم من أن البطائح يلعب في دوري أدنوك للمحترفين لكن الفوارق الفنية ليست كبيرة، ونتطلع إلى استثمار الفرصة، خصوصاً أن المشاركة هي الأولى لفريقنا في البطولة الغالية منذ سنوات عدة، ودمج الفرق شيء جميل، وسيجعل الجمهور متطلعاً للمضي في هذه البطولة ولذلك سندافع عن حظوظنا بأفضل ما يمكن».

من جهته، قال مشرف فريق دبا الحصن واللاعب الدولي السابق محمد سرور: «القرعة أنصفت معظم الفرق سواء في المحترفين أو الهواة، وبالنسبة لنا القرعة وضعتنا مع أحد أقوى فرق الإمارات وهو فريق الجزيرة، ومن المؤكد أنها ستكون مباراة قوية وصعبة لكننا سنلعب بكل ما نتمتع به من إمكانات بهدف تحقيق النتيجة الإيجابية، والطموح يبقى مشروعاً للجميع ونحن لدينا فريق قوي أيضاً ويحتل مركز الوصيف في ترتيب فرق الأولى ولكل مباراة ظروفها».

بدوره، عبر إداري فريق الفجيرة، خليفة المسماري، عن تفاؤله بحضور جيد لفريقه في البطولة، خصوصاً أن القرعة وضعت فريقه مع فريق يلعب في الدوري نفسه (الدرجة الأولى)، وقال: «سنواجه فريق حتا وهو فريق قوي ويتصدر دوري الأولى ونتطلع إلى ظهور فريقنا بشكل جيد في بطولة الكأس، وعلى الرغم من تقارب الإمكانات، إلا أن الفرصة متاحة للفريقين، لكن المباراة ستكون صعبة وقوية وجماهيرية أيضاً وسبق للفجيرة في مواسم ماضية أن ظهر بشكل مميز في بطولة كأس رئيس الدولة، ونتمنى أن نظهر كذلك في الموسم الجاري».

وأوضح مدير فريق «غلف إف سي» عبدالله عمر: «سنواجه فريق فرسان هسبانيا، وهو فريق جيد وبإمكانات فريقنا نفسها، ونتشرف أنها أول مرة نلعب في البطولة الغالية، لذلك سنكون حريصين على أن نظهر بشكل جيد، وبالتأكيد القرعة صعبة جداً لكونها ستقود الفائز من هذه المباراة لمواجهة الفائز من مباراة الجزيرة ودبا الحصن، وعلى الرغم من ذلك هدفنا الظهور الطيب».

أما مدرب مسافي فهد بن عبود فقال: «القرعة وضعتنا مع أقوى فرق الموسم الجاري، ولذلك نراها غير متوازنة بالنسبة لنا، لكن هذه المواجهة سيبقى لها صداها في مسيرة مسافي، والكرة في الملعب، ونتمنى أن نظهر بأفضل صورة ممكنة ونحن لدينا فريق جيد ولاعبون متطلعون لكن الفوارق الفنية كبيرة، لكننا سنلعب بأفضل ما يمكن».

4 مواجهات بين «الهواة» في الكأس

- «غلف إف سي» - هيسبانيا.

- الحمرية - التعاون.

- حتا - الفجيرة.

- الرمس - الإمارات.