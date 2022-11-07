المنصوري وصيفاً للمرحلة الثانية في «طواف المسيرة الخضراء»

احتل درّاج منتخب الإمارات أحمد المنصوري، وصافة المرحلة الثانية لطواف المسيرة الخضراء المقام في المغرب، والذي يختتم غداً، ويشارك فيه المنتخب بستة درّاجين، من أجل حصد مزيد من النقاط المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. وأقيمت المرحلة الثانية بين مدينتي العيون وطرفاية، لمسافة 98.6 كلم في المغرب.

وشارك في المرحلة الثانية من المنتخب: أحمد المنصوري وجابر المنصوري، وأحمد المري، وعبدالله الحمادي ومحمد المطيوعي. وفاز الدرّاج الألماني، هومري غوسنتيهيلو، بالمركز الأول في المرحلة الثانية و«الجائزة الكبرى لوادي الذهب» بعد تصدره المرحلة. بينما عاد المركز الثالث إلى المغربي يوسف بدادو (المنتخب المغربي أ).

وأشاد رئيس اتحاد الدرّاجات رئيس لجنة المنتخبات، منصور بوعصيبة، في تصريح صحافي بالمستوى المتميز لدرّاجي منتخب الإمارات المشاركين في الطواف الدولي بالمغرب، مشيراً إلى أنه حريص على التواصل اليومي معهم في المغرب للوقوف على آخر مستجدات البعثة، قائلاً: «إن البطولة قوية، وتأتي قبل خوض البطولة العربية المجمّعة في الإمارات الشهر المقبل». أقيمت المرحلة الثانية بين مدينتي العيون وطرفاية، لمسافة 98.6 كلم في المغرب.