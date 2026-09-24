حبيب الفردان: المنتخب لا ينقصه شيء لتحقيق إنجاز تاريخي

أكد لاعب المنتخب الوطني السابق وفريق يونايتد حالياً، حبيب الفردان، ثقته بقدرة «الأبيض» على تحقيق إنجاز تاريخي خلال الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها (خليجي 27) التي انطلقت أمس في جدة بالسعودية، مشيراً إلى أن المنتخب يمتلك المقومات والإمكانات التي تساعده على تحقيق طموحات الكرة الإماراتية، متمنياً التوفيق للاعبين في المرحلة المقبلة.

وقال حبيب الفردان لـ «الإمارات اليوم»: «أتمنى أن يوفق المنتخب ويقدم مستويات طيبة، إذ لا ينقصه شيء، وبإمكانه تحقيق إنجاز تاريخي»، وأبدى حبيب الفردان ثقته بقدرة يونايتد على التطور، وقال: «الفريق قدّم مستويات طيبة أمام فرق كبيرة، وهو قادر على مجاراة جميع فرق الدوري، ومع مرور الوقت واكتساب المزيد من الخبرة، ستشاهدون فريقاً يظهر بصورة أفضل وأقوى»، وأشار الفردان إلى أن الاحتكاك المستمر بفرق دوري المحترفين، سيمنح يونايتد المزيد من الخبرة، خصوصاً أن الفريق لايزال في بداية تجربته على هذا المستوى.