«لو كنتُ مشجعاً عُمانياً لوضعتُ يدي على قلبي».. مبخوت والعامري ينتقدان المدرب المغربي السكتيوي (فيديو)

وجّه المحللان الرياضيان على قناة أبوظبي الرياضية، الإماراتي عايض مبخوت والعُماني طلال العامري انتقادات إلى أسلوب وطريقة لعب المنتخب العُماني، خلال مواجهته العراق، في الجولة الأولى من منافسات «خليجي 27»، الأربعاء، التي انتهت بالتعادل 1-1، وأبديا ملاحظات على النهج الذي اتبعه المدرب المغربي طارق السكتيوي «بطل كأس العرب» رغم نجاحه خلال الشوط الثاني «شوط المدربين» في الرد على هدف «أسود الرافدين» المبكر.

عايض مبخوت: لو كنتُ مشجعاً عُمانياً، لوضعتُ يدي على قلبي بسبب أسلوب لعب المدرب طارق السكتيوي!#الفريق_التاسع | #خليجي27 pic.twitter.com/5SVkTHROVm — ADSportsTV (@ADSportsTV) September 23, 2026

وقال طلال العامري إن «السكتيوي لا يملك الخبرة الكافية في البطولات الخليجية»، فيما قال مبخوت: «لو كنتُ مشجعاً عُمانياً، لوضعتُ يدي على قلبي بسبب أسلوب لعب المدرب طارق السكتيوي.. لا يعرف إمكانات المنتخب العماني».

يذكر أن السكتيوي قاد المنتخب المغربي للفوز بلقب النسخة الأخيرة لبطولة كأس العرب على حساب المنتخب الأردني 3-2 في المباراة النهائية التاريخية التي أقيمت في قطر، وله بصمات في تدريب الأندية الخليجية.