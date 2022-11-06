الوحدة يهزم دبا في ليلة تألق بيدرو ومطر

واصل الوحدة سلسلة انتصاراته، وتمكن من التغلب أمس على ضيفه دبا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد آل نهيان ضمن المرحلة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين. ويدين «أصحاب السعادة» بهذا الانتصار لتألق هداف الفريق، البرازيلي بيدرو، الذي سجل هدفين (35، و66)، وكذلك القائد إسماعيل مطر الذي اختتم الثلاثية في الدقيقة (87). وحافظ الوحدة على الوصافة بـ19 نقطة، وأبقى الضغط على الشارقة المتصدر، والذي يتفوق على «العنابي» بفارق الأهداف، بينما حل شباب الأهلي ثالثاً رغم أن لديه أيضاً عدد النقاط الـ19 نفسها.

وبدأ العنابي اللقاء بنزعة هجومية واضحة، وأضاع أكثر من فرصة للتسجيل، إلا أن المباراة انقلبت عليه عند الدقيقة 13، بتعرض مدافعه فارس جمعة للبطاقة الحمراء مباشرة، لعرقلته مهاجم دبا ألفارو وهو في طريقة للمرمى.

وحضر بيدرو في وقت مهم من عمر المباراة، وتمكن بفدائية من وضع الوحدة في المقدمة مستغلاً رأسية بيمنتا وحولها داخل المرمى. وعاد بيدرو مجدداً في الشوط الثاني واستطاع من مجهود فردي أن يُعزز من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني من هجمة مرتدة، راوغ خلالها اثنين من لاعبي دبا، وسدد بطريقة مثالية على يسار الحارس.

وفي آخر 10 دقائق تعرض لاعب دبا أحمد سالم للطرد، بعد عرقلة بيدرو وهو في طريقه للمرمى، ونجح بعدها مطر في إنهاء المباراة بإضافة الهدف الثالث من تسديدة مُحكمة من خارج الصندوق.