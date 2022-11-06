92 لاعباً في انطلاقة كأس الفجيرة الدولية للتنس

انطلقت، أمس، منافسات النسخة السابعة لكأس الفجيرة للتنس في غرب آسيا تحت 18 سنة، التي تقام في ملاعب نادي الفجيرة الدولي للتنس، بتنظيم الاتحاد الإماراتي للعبة، بمشاركة 92 لاعباً ولاعبة، بحضور الامين العام للاتحاد، ناصر يوسف المرزوقي.

يذكر أن النسخة الحالية تشهد مشاركة لاعبين مميزين من كلا الجنسين من فئة الشباب، منهم الهندي ريان ساجت، المصنف 724 عالمياً للشباب، والروماني روبرت غونة، المصنف 944 عالمياً، واليوناني بابلوس تيتي باس (988 عالمياً)، ومن اللاعبين المواطنين سيشارك اللاعب مروان المرزوقي في الدور التمهيدي للبطولة، إضافة الى عدد آخر من اللاعبين الموهوبين والمميزين.