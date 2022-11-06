إدارة النصر تستجيب لطلب الجمهور بإقالة فينك.. و4 مطالب لتصحيح المسار

تأزم موقف النصر بعد تعرضه لخسارة خامسة في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم أمام الجزيرة صفر-2، أول من أمس، ليبقى في المركز الـ12 برصيد ست نقاط فقط وأصبح مهدداً بالهبوط بعد أن خسر 21 نقطة في أول تسع جولات.

وتجمع عدد كبير من جمهور النصر عقب المباراة أمام استاد آل مكتوم مطالبين مجلس الإدارة بإيجاد حل وتدخل سريع لوضع الفريق، في وقت استجاب رئيس مجلس إدارة النادي مروان بن غليطة للجمهور وذهب للحديث معهم وتهدئتهم والاستماع إلى مطالبهم. وحدد جمهور النصر مطالب رئيسة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح تبدأ بإقالة المدرب الألماني تورستن فينك وهو ما استجابت له الإدارة سريعاً بالتعاقد مع المدرب الكرواتي غوران توميتش ليتولى تدريب الفريق الأول حتى نهاية الموسم. وتصدرت أربعة مطالب أخرى المشهد، وهي: إضافة عناصر جديدة في تشكيل شركة كرة القدم، وإلغاء التعاقد مع المدافع البرازيلي لوكاس، والبحث عن مهاجم هداف بديلاً للمحترف الغامبي ديمبو، وعقد جلسة مع اللاعبين لبث الروح داخلهم.من جهته، أكد بن غليطة في حديثه للجمهور النصراوي الغاضب أنه يعمل على تصحيح الأوضاع ولكن هذا يحتاج إلى بعض الوقت من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وإعادة النصر إلى الطريق الصحيح.وقال بن غليطة في حديثه للجمهور بحضور «الإمارات اليوم»: «نعلم غضبكم ونحاول تصحيح الأمور ولكن هذا يحتاج إلى بعض الوقت من أجل التعامل مع الوضع الصعب للفريق».

وطلب الجمهور مقابلة اللاعبين بعد المباراة لحثهم على خوض المباريات بروح وقوة، ولكن رئيس مجلس الإدارة رفض حضور اللاعبين بعد المباراة مباشرة وطلب من الجمهور الحضور اليوم أي بعد يومين من المباراة، وقال: «من الصعب المواجهة الآن بسبب آلام الخسارة وعصبية الجمهور واللاعبين في الوقت نفسه، رتّب أفكارك في هدوء وأدعوكم للحضور للجلوس مع اللاعبين، الأمور يجب أن تحل بهدوء».

مفارقة.. النصر الأكثر استحواذاً

كعادته في مباريات الدوري كان النصر الأكثر استحواذاً في مباراة الجزيرة التي انتهت بفوز الأخير بثنائية، وانتهت المباراة باستحواذ النصر على الكرة بنسبة 55.1٪ مقابل 44.9٪ للجزيرة، ولكن النتيجة النهائية كانت لصالح الجزيرة بثنائية نظيفة، ويتصدر النصر فرق دورينا في معدل الاستحواذ الأكثر على الكرة بنسبة 62٪ ويأتي الجزيرة في المركز الثاني بنسبة 60٪.

مطالب الجمهور الـ4

1- عناصر جديدة في تشكيل شركة كرة القدم.

2- الاستغناء عن البرازيلي لوكاس.

3- مهاجم بديل للغامبي ديمبو.

4- الاجتماع مع اللاعبين وحثهم على الأداء بقوة في المباريات المقبلة.