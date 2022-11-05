خيول الإمارات تواجه التحدي في ختام مهرجان «بريدرز كب» الأميركي

يشهد مضمار «كينلاند»، اليوم، ختام مهرجان «بريدرز كب» الأميركي الشهير، وتنافس ثمانية من الجياد الإماراتية ضمن الأشواط التسعة المصنفة ضمن الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً. وتستهل المشاركة الإماراتية في الشوط الثاني «بريدرز كب تيرف سبرينت» لمسافة 1100 متر عشبي، حين تتجدد المواجهة بين نجمي «غودولفين» الجوادين «كرييتف فورس» و«نافال كراوان» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب الجواد «إماراتي أنا»، بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كيفين ريان.

ويظهر في الشوط الثالث «بريدرز كب مايل» لمسافة 1600 متر رملي، ممثل «غودولفين» الجواد «كوديز ويش» بإشراف المدرب بيل موت.

ويتطلع بطل «بريدرز كب جوفنايل تيرف» في مضمار «ديلمار» للموسم الماضي المهر «مودرن غيمس» بشعار «غودولفين» وإشراف شارلي آبلبي، إلى حصد انتصاره الثاني في المهرجان «بريدرز كب» من خلال الشوط السادس «بريدرز كب مايل» لمسافة 1600 متر عشبي. ويشهد الشوط السابع «بريدرز كب ديستاف» لمسافة 1800 متر رملي، مشاركة بطلة «كنتاكي أوكس» المهرة «ملذات» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب تود بليشر. وينافس أيضاً جوادا «غودولفين»، «نيشنس برايد» و«ريبلس رومانس» بإشراف شارلي آبلبي على لقب الشوط الثامن «بريدرز كب تيرف» لخيول «جروب1» لمسافة 2400 متر.