اتحاد الكرة يُشارك في اجتماع برنامج «فيفا» للتطوير المستقبلي

شارك الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد الظاهري، في اجتماع برنامج «FIFA Forward 3.0 Consultation»، الذي عقده الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس، عن بُعد، بمشاركة واسعة من ممثلي الاتحادات الأعضاء، وحمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة، وطارق إبراهيم الشريف رئيس القسم المالي بالاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان: «بدأ الاجتماع بمناقشة عملية تحديث إطار الدعم المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ(فيفا) للاتحادات الأعضاء بالتشاور بين الطرفين، بما يخدم نشاط كرة القدم، ويسهم في عملية التنمية المستدامة للعبة، واستعرض

الاجتماع مخرجات الدورة المالية السابقة للفيفا، وكذلك السنة المالية الجديدة التي ستبدأ في شهر يناير 2023».

يُذكر أن برنامج «فيفا» يهدف إلى التطوير المستقبلي لنشاط كرة القدم من خلال توفير الدعم الضروري للاتحادات المنضوية تحت مظلته، ودعم الأنشطة المهمة والحيوية التي تعزز نمو كرة القدم في مسابقات الشباب وكرة القدم النسائية، وتطوير استراتيجيات البنية التحتية للعبة في الاتحادات الأعضاء التي تحتاج للدعم في هذا الشأن، ما يسهم بشكل مؤثر وناجح في تعزيز عملية التنمية المستدامة لكرة القدم حول العالم.