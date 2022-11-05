الوحدة يواجه مدربه السابق بشعار «التراجع ممنوع»

ستكون الأنظار شاخصة على مدرب دبا الفجيرة، الفرنسي عيسى غريغوري عندما يواجه فريقه السابق الوحدة في الساعة 16:45 من مساء اليوم على استاد آل نهيان ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقاد غريغوري الوحدة في مناسبتين سابقتين، كان أبرزهما في الموسم المنصرم وحقق معه نتائج لافتة أبرزها قيادته نحو التأهل للمباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة.

ولم تشفع تلك النتائج للمدرب الفرنسي في الاستمرار مع «أصحاب السعادة» في الموسم الجاري، بعدما فضلت الإدارة إنهاء عقده قبل موسم مما كان مُحدداً له والتعاقد مع البرتغالي كارلوس كارفالهال الذي تمت إقالته بعد الجولة الرابعة من البطولة الحالية، واستقدام الإسباني مانويل خيمينيز لخلافته.

وحقق الوحدة سلسلة انتصارات مميزة في المباريات الخمس الماضية والتي أنهاها بالعلامة الكاملة ليُشارك الشارقة وشباب الأهلي الصدارة ولكل منهم 16 نقطة.

في المقابل فإن دبا الفجيرة يعيش في وضعية صعبة بجدول المسابقة جعلته يقبع في المركز الأخير وبرصيد نقطة واحدة، إذ استقبل سبع هزائم وتعادل في مباراة واحدة، ليُصبح بذلك هو الفريق الوحيد الذي لم يُحقق أي فوز في الدوري.