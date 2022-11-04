«تورك للدرّاجات» يشارك في طواف البحرين

يشارك فريق تورك للدرّاجات الهوائية في «طواف الشيخ ناصر بن حمد الثاني» غداً في البحرين. وتضم بعثة الفريق، كلاً من: أحمد الفهيم وحميد محراب ومحمد درويش من إدارة الفريق، والدراجين: سعد ثاني، سعيد مروان، عادل جلال، مبارك الجلاف، حسين النجار وأسامة منصوري.

وقال مدير فريق تورك زعل بن زعل في تصريحات صحافية، إن المشاركة تأتي من ضمن أجندة المشاركات الخارجية للفريق، الذي يسعى من خلالها للمنافسة على الصعيد الخارجي وصقل مستويات لاعبيه والاحتكاك بالدرّاجين على المستوى الخليجي.