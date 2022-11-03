مواجهات «غامضة» للشارقة والوحدة وشباب الأهلي

تشهد الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين التي تنطلق غداً، وتقام على مدار يومين، مواجهات متباينة المستوى بعد جولة نارية لفرق الصدارة، تسببت بتواجد ثمانية أندية في صراع اللقب، وتقام ضمن مباريات الجولة التاسعة مواجهة قوية تجمع النصر «الجريح» والجزيرة القوي والعائد إلى الانتصارات، بينما تخوض الفرق المتصدرة الثلاثة الشارقة والوحدة وشباب الأهلي مواجهات غامضة غير مضمونة العواقب أمام الظفرة ودبا والبطائح على التوالي.

ويشهد يوم غد الجمعة ثلاث مواجهات تجمع العين مع خورفكان، والبطائح مع شباب الأهلي، والنصر مع الجزيرة، بينما تقام يوم السبت مباريات الوحدة مع دبا، والظفرة مع الشارقة، والوصل مع عجمان، واتحاد كلباء مع بني ياس.

وشهدت نهاية مباريات الجولة الثامنة من البطولة صدارة ثلاثية واشتعال المنافسة، وربما تشهد الجولة التاسعة فك الاشتباك أو استمرار الوضع كما هو عليه حتى الجولة المقبلة، وتبرز في الجولة مباراة النصر الجريح المتواجد في المركز الـ12 عندما يستضيف الجزيرة بعد تغييرات إدارية حدثت في النادي مع تغيير مجلس إدارة شركة الكرة وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة عبدالله بن طوق، ولا يوجد مفر أمام النصر سوى الفوز والخروج بنتيجة إيجابية حتى لا يهبط إلى مركز أقل من ذلك، بينما يبحث الجزيرة عن الفوز ليصل إلى النقطة 17.

ويستضيف العين فريق خورفكان في جولة قد تكون سهلة نسبياً لصاحب الأرض الذي تعرض للخسارة الثالثة في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي، بينما أنقذ خورفكان نفسه بفوز قاتل على دبا، وفي الوصل يشهد استاد زعبيل مواجهة قد لا تقل أهمية عن مباراة النصر والجزيرة، حيث يستضيف الوصل في زعبيل فريق عجمان الصاعد بقوة والمتواجد في المركز السادس برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوصل الرابع، والفائز سيواصل طريقه في المنافسة حتى الجولات المقبلة.

شباب الأهلي الذي يتعرض لفترة صعبة بسبب تعرض بعض لاعبيه للإصابات رغم تألقه وعودته إلى الصدارة، سيكون ضيفاً ثقيلاً على الوافد الجديد البطائح، خصوصاً أن البطائح في وضع صعب ويبحث مدربه البرازيلي كايو عن الفوز حتى لا يكون ضمن المدربين المرشحين بقوة لمغادرة البطولة بالإقالة خلال الفترة المقبلة.

أما اتحاد كلباء فسيكون على موعد مع بني ياس في كلباء أيضاً بعد فوز كبير وتاريخي لصاحب الأرض في الجولة الماضية، وكان على حساب النصر في «ريمونتادا» تاريخية، والفرصة متاحة لمواصلة التألق والوصول إلى النقطة 17 إذا نجح في الفوز على بني ياس الذي حقق بدوره انتصاريين متتاليين وصلا به إلى النقطة 11، وأعادا إليه الأمل في الاقتراب من مربع الكبار.

مباريات الجمعة

العين – خورفكان (16:45)

البطائح – شباب الأهلي (16:45)

النصر – الجزيرة (19:30)

مباريات السبت

الوحدة – دبا (16:45)

الظفرة – الشارقة (16:45)

الوصل – عجمان (19:30)

اتحاد كلباء – بني ياس (19:30)