النصر والبطائح يشاركان شباب الأهلي وصافة دوري السلة

حقق فريقا النصر والبطائح، أول من أمس، فوزاً مستحقاً في افتتاح الجولة السادسة وقبل الختامية من ذهاب الدور التمهيدي في دوري كرة السلة، إذ تغلب «العميد» على ضيفه الظفرة (94-75)، والبطائح على الوحدة (93-89) في صالة نادي الجزيرة.

ويتشارك البطائح والنصر، مع شباب الأهلي مركز وصافة الترتيب العام، برصيد ثماني نقاط لكل منهم، بفارق نقطتين عن الشارقة المتصدر، فيما أدت خسارة الوحدة والظفرة إلى بقائهما بالمركزين السادس والسابع برصيد ست وخمس نقاط على التوالي.

وشهدت مباراة الوحدة والبطائح تحولاً دراماتيكياً في النتيجة، بعد أن نجح «العنابي» في إنهاء الربع الأول متقدماً بنتيجة (25-19)، والبقاء متقدماً بفارق الستة نقاط حتى انتهاء الفترة الثالثة بعد أن انتهى الربعان الثاني والثالث بالتعادل (27-27 و23-23)، قبل أن تشهد الدقائق العشر الأخيرة، انتفاضة للاعبي البطائح قادتهم إلى تقليص الفارق ومن ثم انتزاع الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (24-14)، والفوز بالمباراة.

بدوره عرف النصر كيفية ضمان الفوز، بنيل لاعبيه الأفضلية المطلقة في الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الثالث بواقع (27-12 و27-22 و28-17)، فيما اكتفى الظفرة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (24-12).