«الفار» بطل أحداث مباراة عجمان والبطائح

واصل عجمان سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري، وتمكن من الفوز على ضيفه البطائح، 2-1، أمس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري.

وتقدم البطائح عن طريق سيف راشد «11»، وتعادل لعجمان وليد أزارو، «45+3»، ثم أدرك فراس بالعربي هدف التقدم لعجمان من ضربة جزاء «79»

وكان حكم تقنية الفيديو «الفار»، هو بطل الشوط الأول بلا منازع، إذ تدخل للمرة الأولى في الدقيقة الأولى بعدم احتساب ضربة جزاء لمصلحة الضيوف، لعرقلة مهاجمه اتاتولي من قبل الحارس، ولكن تقنية الفيديو اكتشفت لمس مهاجم البطائح الكرة بيده قبل العرقلة.

وعاد «الفار»، وألغى هدفاً لعجمان لوجود حالة تسلل على مهاجمه وليد أزارو، قبل التمرير لعلي مدن والتي سجل منها، وتدخل «الفار» مجدداً وألغى هدفاً سجله مهاجم عجمان فراس بالعربي، بداعي التسلل لكن الإعادة أكدت أن لاعب البطائح سعيد سويدان تواجد في وضعية لا تؤكد تواجد بالعربي في موقف تسلل، بحسب تأكيدات مُحلل الحكام في قناة أبوظبي الرياضية مسلم أحمد.

ومجدداً حضر «الفار»، في هدف التعادل الذي سجله وليد أزارو، للتأكد من شرعية الهدف لوجود فراس بالعربي في موقف تسلل من عدمه.

ومع الشوط الثاني طالب لاعبو عجمان باحتساب ضربة جزاء لهم مع الدقيقة 55 بداعي أن الكرة اصطدمت بيد المدافع كيكي سواريس، ولكن حكم اللقاء عمر آل علي أشار بمواصلة اللعب بعد تأكيدات «الفار» بعدم وجود ركلة جزاء.

ولم يحتج حكم الساحة لتقنية الفيديو «الفار» لاحتساب ضربة جزاء واضحة للبرتقالي بعد تعمد سعيد سويدان لمس الكرة بيده، لم يتردد الحكم في احتسابها ضربة جزاء، نفذها فراس بالعربي بنجاح.