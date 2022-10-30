«إن سيكريت» تهدي «غودولفين» لقب «كولمور ستاد ستيكس» الأسترالي

انتزعت المهرة «إن سيكريت» المملوكة لـ«غودولفين»، وإشراف المدرب جيمس كمنغز، لقب سباق «كولمور ستاد ستيكس» للفئة الأولى «غروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وجرى أمس على مضمار «فلامنغتون» الأسترالي، لمسافة 1200 متر عشبي. وأضافت «إن سيكريت»، البالغة من العمر ثلاث سنوات، الانتصار الرابع في مسيرتها المقتصرة على ست مشاركات في عالم السباقات، والأول لها في سباقات «غروب1».

وعرف الفارس جيمس مكدونالد، كيفية قيادة «إن سيكريت» لتعويض انطلاقتها المتأخرة، والاندفاع بها في منتصف السباق نحو تجاوز منافساتها في الـ400 متر الأخيرة، والقبض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و10 ثوانٍ و47 جزءاً من الثانية، بفارق الطول عن المهرة الأسترالية «سي إيست ماجيك» المملوكة لـ«نقابة نيفيل بيغ وشركاه»، بإشراف المدرب غراهم بيغ، وقيادة الفارس مايك ديي، فيما ذهب المركز الثالث للمهرة الأسترالية «بوينوس نوشيز»، بإشراف المدرب ماثيو سميث، وقيادة الفارس كريغ نويت.

وقال مدرب «غودولفين»، جيمس كمينغز، في تصريح صحافي: «قدمت (إن سيكرت) أداءً لافتاً نحو الفوز في السباق، في محطة مهمة للمهرة، قبل الانتقال إلى المستوى التالي من السباقات الأسترالية الشهيرة».