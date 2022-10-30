شباب الأهلي يقلب الطاولة على العين بثنائية خريبين وغانييف

حول شباب الأهلي تأخره بهدف إلى فوز على العين بهدفين مقابل هدف، أمس،

في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد راشد في دبي، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 16 نقطة ويدخل أجواء المنافسة على اللقب ويتوقف رصيد «الزعيم» عند 13 نقطة.

لعب الفريقان اللقاء بطريقة هجومية بعدما نشط شباب الأهلي منذ بداية المباراة باعتماد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، على البرازيلي يوري سيزار والسوري عمر خريبين والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا وحارب سهيل، بينما دفع المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف بالقوة الضاربة لـ«الزعيم» بقيادة التوغولي لابا والبرازيلي إيريك وبندر الأحبابي والمغربي سفيان رحيمي وكايو كانيدو.

وفي الدقيقة 10 أحرز محمد مرزوق الهدف الأول لمصلحة العين عن طريق الخطأ بعدما لعب الأوكراني يارمولينكو كرة جميلة إلى إيريك الذي انفرد بالمرمى وحاول مرزوق إبعاد الكرة ولكنها اتجهت نحو المرمى وأبعدها البلجيكي جايسون دينايير ولكن بعدما تجاوزت خط المرمى.

وحافظ «الزعيم» على طريقة لعبه رغم تقدمه بهدف إذ واصل الاعتماد على التمريرات القصيرة في وسط الملعب، بينما هدد أحمد نورالله مرمى العين بتسديدة قوية تصدى لها الحارس خالد عيسى (25)، وبالطريقة نفسها سدد يوري سيزار في يد حارس مرمى العين (34).

وفي الدقيقة 43 أحرز عمر خريبين الهدف الأول لـ«فرسان دبي» بعدما سدد يوري سيزار كرة قوية ارتدت من خالد عيسى وأكملها خريبين في المرمى.

وفي الدقيقة 74 أحرز الأوزبكي عزيز غانييف الهدف الثاني بطريقة رائعة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لمست يد خالد عيسى وارتدت من القائم إلى داخل المرمى، وضغط العين في الدقائق الخمس الأخيرة من اللقاء وحصل عمر خريبين على البطاقة الحمراء، ولكن تألق الدفاع والحارس أسهم في انتهاء اللقاء بفوز شباب الأهلي.